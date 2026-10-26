インターネットイニシアティブ（IIJ）は10月23日、「IIJmio サプライサービス」にて、motorola製「motorola edge 70 fusion」の販売を開始した。

10月15日に追加したXiaomi製スマートフォン「POCO F9 Ultra」とソニー製「Xperia 10 VIII」も合わせ、3機種とも「スマホ大特価セール」の対象となっている。対象プランへのMNP転入と端末の同時申し込みで、11月4日まで期間限定のりかえ価格が適用される。

POCO F9 Ultra

追加された端末の通常価格は、POCO F9 Ultraの16GB／512GBモデルが一括169,800円（24回払いで月額7,085円）、12GB／256GBモデルが一括149,800円（月額6,249円）。Xperia 10 VIII（8GB／128GB）は一括99,000円（月額4,126円）、motorola edge 70 fusion（12GB／256GB）は一括79,800円（月額3,334円）となる。24回払いは、回線サービスを同時契約した場合に選択できる。

Xperia 10 VIII

「スマホ大特価セール」では、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」にMNP転入し、対象端末を同時に申し込むと、期間限定のりかえ価格で購入できる。

期間限定のりかえ価格は、POCO F9 Ultraの16GB／512GBモデルが一括144,800円（24回払いで月額6,034円）、12GB／256GBモデルが一括124,800円（月額5,201円）。Xperia 10 VIIIは一括84,800円（月額3,535円）、motorola edge 70 fusionは一括69,800円（月額2,909円）となる。

また、POCO F9 Ultraは「IIJmioサプライサービスセール」の対象にも追加された。11月4日21:59まで、16GB／512GBモデルを一括149,800円（24回払いで月額6,243円）、12GB／256GBモデルを一括129,800円（月額5,409円）の特別価格で販売する。

motorola edge 70 fusion

両セールともIIJmioのWebサイトからの申し込みが対象で、「スマホ大特価セール」の割引適用は1契約者（mioID）あたり1台まで。キャンペーン期間は11月4日21:59までで、特別価格の内容は予告なく変更または終了する場合があるとしている。なお、データ通信や音声通話の利用には、別途ギガプランなど対応サービスの契約と月額料金が必要となる。キャンペーンの詳細は同社Webサイトで確認できる