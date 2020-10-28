インターネットイニシアティブ（IIJ）は10月27日、「IIJmio サプライサービス」のラインナップに、ASUS製「ZenFone 7」「ZenFone 7 Pro」と、モトローラ製「moto g9 play」「moto g PRO」の4モデルを追加した。10月30日から販売を開始する。
ZenFone 7
ZenFone 7は、ASUS製の5G対応スマートフォン。価格は1回払いで74,800円（以下すべて税別）、24回払いで3,120円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス従量制プラン。
アウトカメラが電動で可動し、そのままインカメラになるフリップカメラを搭載。カメラの角度は自由に調整可能で、パノラマ写真もカメラ任せで撮影できる。ディスプレイは画面占有率の高い6.67インチサイズ。HDR10+と90Hzのリフレッシュレートに対応する。主な仕様は以下の通り。
- OS：Android 10（with ZenUI 7）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 865 オクタコア
- メモリ：8GB
- ストレージ：128GB
- 外部ストレージ：microSDメモリーカード（最大2TB）
- サイズ：W77.2×D9.6×H165mm
- 重さ：約230g
- ディスプレイ：約6.67インチ 1,080×2,400ドット AMOLED
- アウトカメラ：約6,400万画素（メイン）+約1,200万画素（超広角）+800万画素（望遠）
- インカメラ：約6,400万画素（アウトカメラが回転）
- バッテリ：5,000mAh
- 通信方式
- 5G（FR1）：n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/77/78
- LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/38/39/40/41
- 3G：B1/2/3/4/5/6/8/19
- GSM：850/900/1,800/1,900MHz
- Wi-Fi：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n/（2.4GHz/5GHz）
- Bluetooth：5.1
- SIM：nanoSIM/nanoSIM
- カラー：オーロラブラック、パステルホワイト
ZenFone 7 Pro
ZenFone 7 Proは、ZenFone 7のカメラ部に光学式手振れ補正を搭載したモデル。価格は1回払いで89,800円、24回払いで3,750円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス従量制プラン。機能はほぼ共通で、CPU、メモリ、ストレージが強化されている。主な仕様は以下の通り。
- OS：Android 10（with ZenUI 7）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア
- メモリ：8GB
- ストレージ：256GB
- サイズ：W77.2×D9.6×H165mm
- 重さ：約230g
- ディスプレイ：約6.67インチ 1,080×2,400ドット AMOLED
- アウトカメラ：約6,400万画素（メイン）+約1,200万画素（超広角）+800万画素（望遠）
- インカメラ：約6,400万画素（アウトカメラが回転）
- バッテリ：5,000mAh
- 通信方式
- 5G（FR1）：n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/77/78
- LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/38/39/40/41
- 3G：B1/2/3/4/5/6/8/19
- GSM：850/900/1,800/1,900MHz
- Wi-Fi：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n/（2.4GHz/5GHz）
- Bluetooth：5.1
- SIM：nanoSIM/nanoSIM
- カラー：オーロラブラック、パステルホワイト
moto g9 play
moto g9 playは、5,000mAhの大容量バッテリを搭載するモトローラ製6.5インチスマートフォン。価格は1回払いで21,800円、24回払いで910円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD。4,800万画素カメラを含めたトリプルカメラ仕様で、低光量下でもきれいに撮影できるナイトビジョンに対応する。主な仕様は以下の通り。
- OS：Android 10.0
- CPU：Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア
- メモリ：4GB
- ストレージ：64GB
- 外部ストレージ：microSDメモリーカード（最大512GB）
- サイズ：W75.73×D9.18×H165.21mm
- 重さ：約200g
- ディスプレイ：約6.5インチ 1,600×720ドット IPS
- アウトカメラ：約4,800万画素（メイン）+約200万画素（マクロ）+200万画素（深度センサー）
- インカメラ：約800万画素
- バッテリ：5,000mAh
- 通信方式
- LTE：B1/2/3/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41
- 3G：B1/2/5/8/19
- GSM：850/900/1,800/1,900MHz
- Wi-Fi：IEEE802.11ac/a/b/g/n/（2.4GHz/5GHz）
- Bluetooth：5.0
- SIM：nanoSIM/nanoSIM
- カラー：フォレストグリーン、サファイアブルー
moto g PRO
moto g PROは、モトローラでは国内初採用となるAndroid One端末。価格は1回払いで29,800円、24回払いで1,250円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス従量制プラン。
Android Oneということで、2年間の月次セキュリティパッチと2世代のOSアップデートが提供される。本体にはスタイラスペンを格納。主な仕様は以下の通り。
- OS：Android One（Android 10.0）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 665 オクタコア
- メモリ：4GB
- ストレージ：128GB
- 外部ストレージ：microSDメモリーカード（最大512GB）
- サイズ：W75.88×D9.2×H158.55mm
- 重さ：約192g
- ディスプレイ：約6.4インチ 1,080×2,300ドット
- アウトカメラ：約4,800万画素（メイン）+約200万画素（マクロ）+1,600万画素（広角）
- インカメラ：約1,600万画素
- バッテリ：4,000mAh
- 通信方式
- LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/40/41/66
- 3G：B1/2/4/5/8/19
- GSM：850/900/1,800/1,900MHz
- Wi-Fi：IEEE802.11ac/a/b/g/n/（2.4GHz/5GHz）
- Bluetooth：5.0
- SIM：nanoSIM/nanoSIM
- カラー：ミスティックインディゴ
ASUS新機種発売記念キャンペーン
最大5,000円分の「選べるe-GIFT」をプレゼント。新規申し込みの場合は、IIJmioモバイルサービスまたはIIJmioモバイルプラスサービス（従量制プラン）の「音声SIM」と、対象端末の申込時に進呈。すでにIIJmio会員、またはIIJmioモバイルプラスサービス（従量制プラン/エコプラン）の「音声SIM」を利用中の場合は、対象端末申込時に進呈される。キャンペーン期間は10月30日～11月30日。対象端末とe-GIFT額は以下の通り。
- ZenFone 7：5,000円分
- ZenFone 7 Pro：5,000円分
- ZenFone Max Pro（M2）（6GB）：3,000円分
- ZenFone Max（M2）（64GB）：3,000円分
- ROG Phone 3：5,000円分
対象端末を特別価格で販売
期間限定で、対象端末を特別価格で販売。対象端末と特別価格は以下の通り。
- ZenFone 7：一括71,800円、24回2,995円/月
- ZenFone 7 Pro ：一括86,800円、24回3,625円/月
- ZenFone Max Pro（M2）（6GB）：一括29,800円、24回1,250円/月
- ROG Phone 3：一括115,000円、24回4,825円/月
家計応援！ 音声SIMとセットでギフト券プレゼントキャンペーン
新規でIIJmioモバイルサービスまたはIIJmioモバイルプラスサービスの「音声SIM」と、対象端末を同時に申し込むと、「選べるe-GIFT」をプレゼント。キャンペーン期間は10月31日まで。対象端末とe-GIFT額は以下の通り。
- moto g9 play：3,000円分
- moto g PRO：3,000円分