インターネットイニシアティブ（IIJ）は10月21日、モバイルサービス「IIJmio」で実施中の「スマホ大特価セール（期間限定のりかえ価格）」の対象機種を追加した。

現在の対象機種には、10月23日に販売を開始したmotorola edge 70 fusionや、10月27日販売開始予定のNothing Phone（4b）などが含まれる。セール期間は11月4日21:59まで。

motorola edge 70 fusion

同セールは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社からの乗り換え（MNP転入）で新規契約し、対象端末を同時に申し込むと、特別な「のりかえ価格」で購入できるもの。6月9日から実施しており、これまでに対象機種の追加や変更を重ねている。適用は1契約者（mioID）につき1台までで、複数台を同時に申し込んだ場合は最も割引額が大きい端末に適用される。

セール対象機種の価格は、OPPO Reno11 AとOPPO A5 5Gが一括9,980円（24回払いの場合は月額418円）、moto g37jが一括19,800円（月額826円）、iPhone 14［128GB／良品］とAQUOS wish6が一括39,800円（月額1,659円）。このほか、Google Pixel 10a［128GB／未使用品］が一括65,980円（月額2,751円）、iPhone 16e［128GB／良品］が一括70,800円（月額2,951円）などとなっている。

10月に販売を開始した機種、または開始予定の機種では、10月15日発売のPOCO F9 Ultraが［12GB／256GB］で一括124,800円（月額5,201円）、［16GB／512GB］で一括144,800円（月額6,034円）、Xperia 10 VIIIが一括84,800円（月額3,535円）。10月23日販売開始のmotorola edge 70 fusionは一括69,800円（月額2,909円）、10月27日販売開始予定のNothing Phone（4b）は一括49,800円（月額2,076円）となる。

Nothing Phone (4b)

適用には、申し込み月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線の契約と同時に端末の特別価格（キャンペーン・のりかえ価格）を適用した申し込み実績がないことも条件となる。家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージ（エントリーコード・パスコード）を利用した申し込みや、JALモバイル／BIC SIM経由の申し込みは対象外。ただし、10月1日以降の申し込み分からは価格.com経由の申し込みも対象に加わった。

なお、利用者の事由により契約が成立しなかった場合や、初期契約解除制度を利用した場合などは、のりかえ価格の適用を取り消すか、通常価格との差額を請求するとしている。また、月末日はメンテナンスにより申し込みができない場合があり、キャンペーンは予告なく変更、終了または延長する場合があるという。