インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けMVNOサービス「IIJmio」において、ギガプランと対象端末を同時に申し込むと端末を特別価格で購入できる「回線セット特価」の対象機種を10月1日に更新した。10月1日以降はモバイルルーターやタブレットなど10機種が対象となる。

Aterm MP02LN SA

回線セット特価は、受付期間中に新たに「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」を申し込んで利用を開始し、同時に対象端末をセットで申し込んだユーザーに適用される。SIMの機能は問わない。適用される特典は対象端末により異なるという。

10月1日以降の対象機種と価格は以下のとおり。9月30日まで対象だった「iPad Air（第4世代）[64GB] Wi-Fi+Cellular」と「Galaxy Tab S10 FE モバイルルータセット」は、10月1日以降の一覧に含まれていない。

Aterm MP02LN SA：一括500円、24回払い22円

LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100：一括9,980円、24回払い418円

TCL NXTPAPER 11 Plus スタイラス＆ルータセット：一括34,800円、24回払い1,452円

REDMI Pad 2 Pro 5G：一括39,800円、24回払い1,659円

REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version モバイルルータセット：一括44,800円、24回払い1,867円

Chromebook CM30 [LTEモデル]：一括54,800円、24回払い2,284円

Xiaomi Pad 7 [8GB/256GB] モバイルルータセット：一括54,800円、24回払い2,284円

Xiaomi Pad 7 Pro [8GB/128GB] モバイルルータセット：一括59,800円、24回払い2,493円

Xiaomi Pad mini [8GB/256GB] モバイルルータセット：一括64,980円、24回払い2,709円

Galaxy Tab S11[12GB/128GB] モバイルルータセット：一括109,980円、24回払い4,583円

REDMI Pad 2 Pro 5G

Galaxy Tab S11[12GB/128GB] モバイルルータセット

一部機種については、11月4日までの期間限定価格として提供される。

家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージ（エントリーコード・パスコード）を利用した申し込み、JALモバイルやBIC SIMを経由した申し込み、初期契約解除制度を利用して契約を解除した場合は対象外。なお、10月1日以降の申し込み分から、価格.com経由の申し込みも対象となった。