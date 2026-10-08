インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けMVNOサービス「IIJmio」で実施している「のりかえ価格」での端末販売について、対象機種の追加と一部機種の変更を10月1日に行った。「moto g06」を一括4,980円、「moto g66j 5G」を一括12,800円、「Google Pixel 6a」を一括14,980円などで販売している。
「のりかえ価格」は、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社からの乗り換え（MNP転入）で新たに申し込み、対象端末を同時にセット購入した利用者を対象に、端末を特別価格で提供するもの。
適用には、申し込み月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線の契約と同時に端末の特別価格（キャンペーン・のりかえ価格）を適用した申し込み実績がないことも条件となる。
10月1日以降ののりかえ価格では、「moto g06」が一括払いで4,980円、24回払いで月額209円となった。9月は一括19,800円だった。このほか、「moto g66j 5G」は一括12,800円（24回払いは月額534円）、「Google Pixel 6a」は一括14,980円（同625円）となっている。
中古端末では、9月時点で対象になかった「Google Pixel 9a」のほか、「iPhone 15」の一部が加わった。
のりかえ価格（一括払い／24回払いの月額）は以下のとおり。
- Google Pixel 9a［128GB］良品：44,800円／1,867円
- Google Pixel 9a［128GB］美品：49,800円／2,076円
- Google Pixel 9a［128GB］未使用品：59,800円／2,493円
- iPhone 15［128GB］良品：66,980円／2,792円
- iPhone 15［128GB］美品：69,800円／2,909円
- iPhone 15［256GB］良品：69,800円／2,909円
価格が変更された機種もある。「iPhone 14［256GB］美品」は一括69,800円から64,980円に値下げされた一方、「iPhone 14［128GB］未使用品」は一括69,800円から74,800円となった。
一部機種ののりかえ価格は「スマホ大特価セール」として、11月4日21:59までの期間限定で提供される。適用は、のりかえ価格とスマホ大特価セールの対象端末の中から1契約者あたり1台に限られ、複数台を同時に申し込んだ場合は、割引額が最も大きい端末に適用される。
家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージ（エントリーコード・パスコード）を利用した申し込みや、JALモバイル、BIC SIMを経由した申し込みは対象外となる。一方、10月1日以降の申し込み分からは、価格.com経由の申し込みも対象となった。また、初期契約解除制度を利用して契約を解除した場合などは、のりかえ価格の適用が取り消されるか、通常価格との差額が請求されるとしている。