インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けMVNOサービス「IIJmio」で実施している「のりかえ価格」での端末販売について、対象機種の追加と一部機種の変更を10月1日に行った。「moto g06」を一括4,980円、「moto g66j 5G」を一括12,800円、「Google Pixel 6a」を一括14,980円などで販売している。

moto g06

「のりかえ価格」は、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を他社からの乗り換え（MNP転入）で新たに申し込み、対象端末を同時にセット購入した利用者を対象に、端末を特別価格で提供するもの。

適用には、申し込み月を1カ月目として過去12カ月目までの間に、音声回線の契約と同時に端末の特別価格（キャンペーン・のりかえ価格）を適用した申し込み実績がないことも条件となる。

10月1日以降ののりかえ価格では、「moto g06」が一括払いで4,980円、24回払いで月額209円となった。9月は一括19,800円だった。このほか、「moto g66j 5G」は一括12,800円（24回払いは月額534円）、「Google Pixel 6a」は一括14,980円（同625円）となっている。

moto g66j 5G

中古端末では、9月時点で対象になかった「Google Pixel 9a」のほか、「iPhone 15」の一部が加わった。

Google Pixel 9a

iPhone 15

のりかえ価格（一括払い／24回払いの月額）は以下のとおり。

Google Pixel 9a［128GB］良品：44,800円／1,867円

Google Pixel 9a［128GB］美品：49,800円／2,076円

Google Pixel 9a［128GB］未使用品：59,800円／2,493円

iPhone 15［128GB］良品：66,980円／2,792円

iPhone 15［128GB］美品：69,800円／2,909円

iPhone 15［256GB］良品：69,800円／2,909円

価格が変更された機種もある。「iPhone 14［256GB］美品」は一括69,800円から64,980円に値下げされた一方、「iPhone 14［128GB］未使用品」は一括69,800円から74,800円となった。

一部機種ののりかえ価格は「スマホ大特価セール」として、11月4日21:59までの期間限定で提供される。適用は、のりかえ価格とスマホ大特価セールの対象端末の中から1契約者あたり1台に限られ、複数台を同時に申し込んだ場合は、割引額が最も大きい端末に適用される。

家電量販店やネットショップなどで購入したパッケージ（エントリーコード・パスコード）を利用した申し込みや、JALモバイル、BIC SIMを経由した申し込みは対象外となる。一方、10月1日以降の申し込み分からは、価格.com経由の申し込みも対象となった。また、初期契約解除制度を利用して契約を解除した場合などは、のりかえ価格の適用が取り消されるか、通常価格との差額が請求されるとしている。