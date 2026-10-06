インターネットイニシアティブ（IIJ）は、ローソンおよびミニストップのLoppi端末で「IIJmioクーポンカード/デジタル」を購入した人を対象に、データ量を20％増量する「IIJmioクーポンカード/デジタル20%増量キャンペーン」を実施している。期間は2026年11月30日まで。

キャンペーン期間中に対象の「IIJmioクーポンカード/デジタル」を購入すると、通常より20％多いデータ量を利用できる。

増量前と増量後のデータ量は以下のとおり。

500MB → 600MB

2GB → 2.4GB

5GB → 6GB

10GB → 12GB

価格は500MBが1,500円、2GBが3,000円、5GBが5,400円、10GBが9,400円で、キャンペーン期間中はそれぞれ600MB、2.4GB、6GB、12GBとなる。

「IIJmioクーポンカード/デジタル」は、IIJmioプリペイドパックおよびIIJmioモバイルサービスに、高速通信用のデータ量（クーポン）をリチャージするためのカード。IIJmioクーポンカード、IIJmioクーポンカード/セレクタブル、IIJmioクーポンカード（デジタルギフトコード）は増量の対象外となる。

購入したクーポンは、チケットに記載された有効期限までにリチャージする必要がある。なお、キャンペーンは予告なく変更、終了または延長する場合があるとしている。詳細はキャンペーンページを参照のこと。