インターネットイニシアティブ（IIJ）は10月21日、「IIJmio サプライサービス」でNothing製スマートフォン「Nothing Phone（4b）」を10月27日10:00から販売すると発表した。通常価格は59,800円で、「スマホ大特価セール」の対象端末として、他社からの乗り換え（MNP転入）と同時に対象プランを契約すると、一括49,800円で購入できる。

販売するのはRAM 8GB／ROM 128GBモデルで、通常価格は一括払いが59,800円、24回払いが月額2,498円。24回払いは回線サービスを同時に契約した場合に選択できる。なお、24カ月以内に月額支払い終了を申し込む場合は、残額調整金として「月額料金×残余月数」が発生する。

「スマホ大特価セール」の期間は11月4日21:59まで。IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入で申し込み、対象端末を同時購入すると、1契約者（mioID）につき1台まで、期間限定ののりかえ価格が適用される。

Nothing Phone（4b）ののりかえ価格は一括払いが49,800円、24回払いが月額2,076円。キャンペーン価格はIIJmioのWebサイトからの申し込みが対象で、内容は予告なく変更または終了する場合があるとしている。

このほか、同機種は月額750円の端末補償オプションにも対応する。