インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月10日、MVNOサービス「IIJmio サプライサービス」のラインナップに、OPPO製「OPPO A73」追加した。11月20日から販売を開始する。
OPPO A73は、OPPO（オウガ・ジャパン）が日本国内で初めて展開するeSIM対応端末。税別価格は1回払いで26,800円、24回払いで1,120円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD/タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス 従量制プラン、IIJmioモバイルサービス ライトスタートプラン（eSIMベータ版）、IIJmio eSIMサービス データプラン ゼロ。
ディスプレイは有機ELの6.44インチサイズで、画面内に指紋認証機能を内蔵。カメラ部は、超広角レンズを搭載する4眼仕様となっている、バッテリ容量は4,000mAh。Qualcomm Quick Charge 3.0（18W）による急速充電に対応する。主な仕様は以下の通り。
- OS：ColorOS 7.2（based on Android 10）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア（2.0GHz×4+1.8GHz×4）
- メモリ：4GB
- ストレージ：64GB
- 外部ストレージ：microSDメモリーカード（最大256GB）
- サイズ：W72.9×D7.45×H159.8mm
- 重さ：約162g
- ディスプレイ：約6.44インチ 2,400×1,080ドット 有機EL
- アウトカメラ：約1,600万画素（メイン）+約800万画素（超広角）+200万画素（モノクロ）+200万画素（ポートレート）
- インカメラ：約1,600万画素
- バッテリ：4,000mAh
- 通信方式
- LTE：B1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28/38/41
- 3G：B1/2/4/5/6/8/19
- GSM：850/900/1,800/1,900MHz
- Wi-Fi：IEEE802.11ac/a/b/g/n/（2.4GHz/5GHz）
- Bluetooth：5.0
- SIM：nanoSIM+eSIM
- カラー：ネービーブルー、ダイナミックオレンジ
OPPO 国内初のeSIMスマホ A73 発売記念キャンペーン
条件を満たすことで「選べるe-GIFT」をプレゼントするキャンペーン。期間は2020年11月20日～2021年1月31日。
対象端末を購入し、IIJmioモバイルサービスまたはIIJmioモバイルプラスサービス（従量制プラン）の「音声SIM」を新規に申し込むと、3,000円分の選べるe-GIFTが進呈される。
すでにIIJmio会員、またはIIJmioモバイルプラスサービス（従量制プラン/エコプラン）の「音声SIM」を利用中の場合は、対象端末申し込み時に進呈。追加SIMで「音声SIM」とIIJmioサプライサービスを申し込んだ場合も対象になる。
お試しeSIMプログラムを利用する場合は、まずIIJmioサプライサービスでOPPO A73を購入。その後オウガ・ジャパン主催の「OPPO A73 × IIJmio お試し eSIMサービス（データ量3GB）」プログラムでお試しeSIMを利用し、IIJmio eSIMサービス データプランゼロを申し込むことで、1,000円分の選べるe-GIFTがもらえる。