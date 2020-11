『Among Us』公式Twitterアカウントは、『Among Us』の対応言語に日本語を追加すると発表した。

『Among Us』は、プレイヤーがクルーメイトとインポスターに分かれて勝負する一種の人狼ゲームである。クルーメイトはマップ内で規定のタスクをすべてクリアするか、すべてのインポスターを排除すれば勝利。インポスターは、自分がインポスターであることを隠しながらクルーメイトをインポスターと同数になるまで殺害する、もしくは「サボタージュ」と呼ばれる緊急タスクを発動後、一定時間経過すれば勝利となる。2018年11月17日にリリースされたが、2020年になってストリーマーがプレイし始めたことでブームを呼んだ。

プレイヤー同士のコミュニケーションは、主に「Discord」などの外部ボイスチャットツールを使うのが一般的。通常の状態では話し合うことができないが、「インポスターに殺された死体を発見したとき」や「緊急会議ボタンを押したとき」は会議が行われ、コミュニケーションを取ることができる。会議では、多数決により、プレイヤーの排除が可能。クルーメイトはインポスターの疑いがある人を排除し、インポスターは自分が排除されないよう立ち回らなければならない。

対応言語は、これまで英語、ポルトガル語、スペイン語のみだった(有志による日本語化MODは存在した)が、2020年11月20日の公式のTwitter投稿で、日本語を含む複数の言語に対応していくことを明らかにした。

Second... 💬 Languages 💬



Here's the task list for us: English, French, Italian, German, Spanish EU and LA, Dutch, Russian, BR and EU Portuguese, Japanese, Korean, FIlipino (Bisaya).



More languages to come, but that's the focus for now!



ok byeeeeeeeeeeee 🚀