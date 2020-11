PlayStation Store(PS Store / PSストア)では、「BLACK FRIDAY 2020」を実施中だ。

PSストアでBLACK FRIDAY 2020

「BLACK FRIDAY 2020」では、『Ghost of Tsushima』を33%オフの5,085円(以下、すべて税込)で、『The Last of Us Part II』を50%オフの3,795円で、『FINAL FANTASY VII REMAKE』を34%オフの6,519円で販売するなど、PS5版セットタイトルやPS4タイトルを最大80%オフで販売する。期間は11月30日まで。

なお、今回のセールは、「PS5版セットタイトル」「ベストセラー」「ベストマルチプレーヤーゲーム」のカテゴリー別でも検索できる。