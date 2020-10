TheWindowsClubは10月8日(米国時間)、「Full list of Microsoft software that will expire on October 13, 2020」において、2020年10月13日にサポート終了(EoL: End of Life)となるMicrosoftプロダクトの一覧を公開した。対象のプロダクトは2020年10月13日以降はセキュリティアップデートが提供されなくなるため、注意が必要。多くのプロダクトはMicrosoftがすでに代替となるプロダクトやサービスをしている。

サポートが終了するプロダクトは次のとおり。

Access 2010

Dynamics GP 2010

Excel 2010

Excel Mobile 2010

Exchange Server 2010 (全エディション)

FAST Search Server 2010 (全エディション)

Groove Server 2010

Office 2010 (全エディション)

OneNote 2010

PowerPoint 2010

Project 2010

Publisher 2010

Search Server 2010

System Center Data Protection Manager 2010

System Center Essentials 2010

Visio 2010 (全エディション)

Word 2010

Office 2016 for Mac (全エディション)

Excel 2016 for Mac

Outlook 2016 for Mac

PowerPoint 2016 for Mac

Word 2016 for Mac

Windows 10 version 1709

Windows Embedded Standard 7

セキュリティサポートが終了した後もアプリケーションは使い続けることができる。しかし、セキュリティアップデートが提供されなくなるため、サイバー攻撃に対して脆弱な状態になりやすい。シェアの大きなプロダクトほど攻撃に悪用される傾向があり、注意が必要。

Windows 10はバージョン1709のサポートが終了となる。サポート終了以降はセキュリティアップデートが提供されないため、Windows 10 version 2004など最新版へアップグレードすることが望まれる。