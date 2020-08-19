フライングドッグが手がけたアニメ作品の主題歌やサウンドトラックなど、新旧3,500曲のストリーミング配信が8月19日にスタートした。SpotifyやApple Musicなどサブスクリプション型(定額制)の音楽ストリーミングサービスで聴ける。

提供サービスはApple Music、Amazon Music Unlimited/HD、AWA、Google Play Music、KKBOX、LINE MUSIC、mora qualitus、RecMusic、Rakuten Music、Spotify、YouTube Music、ANiUTa。

7月のサンライズアニメ楽曲配信に続く、フライングドッグのサブスク解禁第3弾では、『タイムボカン』シリーズや『メガゾーン23』などビクター時代の楽曲が初解禁となるほか、『逮捕しちゃうぞ』や『十二国記』、『ツバサ・クロニクル』、『きんいろモザイク』といった比較的新しい作品も含まれている。

アーティスト作品では、新居昭乃や、ROUND TABLE featuring Nino、牧野由依、石川智晶、FictionJunction、May'n、福山潤、Tridentなどの全楽曲がサブスク解禁となった。

今回ストリーミング配信を開始したすべてのタイトルはフライングドッグのWebサイトで確認できる。各サービスでは、テーマ別に厳選したスペシャルプレイリストを公開中。また、フライングドッグは今回のストリーミング解禁第3弾を記念し、近日中にフライングドッグ所属のアーティストや、現役スタッフ作成の第1弾、第2弾で解禁された楽曲を含むフライングドッグオールタイムプレイリストの公開を予定している。

プレイリスト

今回配信される主な作品