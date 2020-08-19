フライングドッグが手がけたアニメ作品の主題歌やサウンドトラックなど、新旧3,500曲のストリーミング配信が8月19日にスタートした。SpotifyやApple Musicなどサブスクリプション型(定額制)の音楽ストリーミングサービスで聴ける。
提供サービスはApple Music、Amazon Music Unlimited/HD、AWA、Google Play Music、KKBOX、LINE MUSIC、mora qualitus、RecMusic、Rakuten Music、Spotify、YouTube Music、ANiUTa。
7月のサンライズアニメ楽曲配信に続く、フライングドッグのサブスク解禁第3弾では、『タイムボカン』シリーズや『メガゾーン23』などビクター時代の楽曲が初解禁となるほか、『逮捕しちゃうぞ』や『十二国記』、『ツバサ・クロニクル』、『きんいろモザイク』といった比較的新しい作品も含まれている。
アーティスト作品では、新居昭乃や、ROUND TABLE featuring Nino、牧野由依、石川智晶、FictionJunction、May'n、福山潤、Tridentなどの全楽曲がサブスク解禁となった。
フライングドッグが手掛けたアニメ作品の主題歌、サントラなど約3500曲を各音楽ストリーミングサービスで一挙解禁🎉— フライングドッグ (@FlyingDogInc) August 19, 2020
スペシャルプレイリストも公開🎶
ビクター時代編 https://t.co/RkEgthFVlq
フライングドッグ時代編 https://t.co/ZTltzvFP3w
アーティストアルバム編 https://t.co/m9sKlE1QJh pic.twitter.com/MnyIjBuREl
今回ストリーミング配信を開始したすべてのタイトルはフライングドッグのWebサイトで確認できる。各サービスでは、テーマ別に厳選したスペシャルプレイリストを公開中。また、フライングドッグは今回のストリーミング解禁第3弾を記念し、近日中にフライングドッグ所属のアーティストや、現役スタッフ作成の第1弾、第2弾で解禁された楽曲を含むフライングドッグオールタイムプレイリストの公開を予定している。
プレイリスト
- 「フライングドッグストリーミング解禁！≪第三弾 1：ビクター時代編(～2007年)」
https://jvcmusic.lnk.to/FLDPlaylist31
- 「フライングドッグストリーミング解禁！≪第三弾 2：フライングドッグ時代編(2007年～)」
https://jvcmusic.lnk.to/FLDPlaylist32
- 「フライングドッグストリーミング解禁！≪第三弾 3：アーティストアルバム編」
https://jvcmusic.lnk.to/FLDPlaylist33
今回配信される主な作品
- 『タイムボカン名曲の夕べ』山本まさゆき 他
- 『メガゾーン23 ＜音楽篇＞』鷺巣詩郎
- 『ロードス島戦記 オリジナル・サウンドトラック』萩田光男
- 『アルジュナ into the another world』菅野よう子
- 『ＮＯＩＲ ORIGINAL SOUNDTRACKⅠ』梶浦由記
- 『ラーゼフォン O.S.T.1』橋本一子
- 『十二国記 オリジナルサウンドトラック1』梁邦彦
- 『ARIA The ANIMATIONオリジナルサウンドトラック』Choro Club feat. Senoo 他
- 『戦国BASARA Director's Special Edition』澤野弘之
- 『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- オリジナルサウンドトラック 完全版』甲田雅人
- 『スペース☆ダンディO.S.T.1 ベストヒット BBP』VARIOUS
- 『艦隊これくしょん -艦これ- キャラクターソング “艦娘乃歌” Vol.1』VARIOUS
- 『月がきれい サウンドコレクション』VARIOUS
- 『桂冠詩人 SINGLE COLLECTION PLUS』ALI PROJECT
- 『POWERS OF VOICE』May'n
- 『Be With You』中島愛
- 『FIRSTMODE』Rhodanthe
- 『Dream Field』See-Saw