日本HPは6月24日、教育現場向けにWindows 10 Pro Educationを搭載するノートPC（2モデル）を発表した。いずれも文部科学省が推進するGIGAスクール構想の標準仕様に対応し、児童・生徒用モデルの位置付けとなる。
HP ProBook x360 11 G5 EE
HP ProBook x360 11 G5 EEは、360°回転ヒンジを採用したコンバーチブルタイプの11.6型2in1 PCだ。7月下旬に発売し、直販価格は54,800円（税別）。
米軍調達基準「MIL-SDT-810G」をクリアし、76cmの落下に耐える設計。バッテリーも高耐久仕様で、90分の充電で90％回復する急速充電に対応する。ディスプレイは1,366×768ドットの光沢仕様。カメラ機能は、720pのインカメラ（プライバシーシャッター付き）と500万画素のアウトカメラを備える。キーボードは防滴仕様の日本語配列で、キートップが外れにくくなっている。
主な仕様は、CPUがIntel Celeron N4020（1.1GHz）、メモリがDDR4-2400 4GB、ストレージが64GB eMMC、グラフィックスがIntel UHD Graphics 600（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Pro Education 64bit。
通信機能は、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースは、USB 3.1 Gen1×2、USB Type-C×1、HDMI×1など。バッテリー駆動時間は約16時間45分。本体サイズは約W300×D205.3×H21.2mm、重さは約1.44kg。
HP Stream 11 Pro G5
HP Stream 11 Pro G5は、クラムシェルスタイルの11.6型ノートPC。8月中旬の発売予定となっており、直販価格は44,800円（税別）。
本体はランドセルにも入れやすいA4用紙サイズ。角（エッジ）部分をポリマー樹脂で覆い、耐衝撃性能を高めた。冷却ファンを搭載しないファンレス設計で、ディスプレイは180度まで開ける光沢仕様。解像度は1,366×768ドットとなっている。カメラ機能は搭載しない。
主な仕様は、CPUがIntel Celeron N4000（1.1GHz）、メモリがLPDDR4-2400 4GB、ストレージが64GB eMMC、グラフィックスがIntel UHD Graphics 600（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Pro Education 64bit。
通信機能は、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースは、USB 3.1 Gen1×1、USB 2.0×1、HDMI×1など。バッテリー駆動時間は約12時間。本体サイズは約W300×D209×H18mm、重さは約1.28kg。