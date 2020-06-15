KDDIと沖縄セルラーのauブランド、およびUQコミュニケーションズのUQ mobileブランドから、シャープ製の4G LTEスマートフォン「AQUOS sense3 basic」が6月19日に発売される。2020年夏モデルのスマートフォンとして、auは4月15日、UQ mobileは5月25日に発表していた端末で、正式な発売日がアナウンスされた。本体価格（税込）はau版が27,830円、UQ mobile版が27,720円。

  • AQUOS sense3 basic

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    ライトカッパー

  • AQUOS sense3 basic

    ライトカッパー

  • AQUOS sense3 basic

    シルバー

  • AQUOS sense3 basic

    ブラック

AQUOS sense3 basicは、約5.5インチ2,160×1,080ドット（FHD+）のIGZO液晶ディスプレイを採用したスマートフォン。4,000mAhの大容量バッテリーや、IPX5・IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能を持つ。

カメラ機能は、メインのアウトカメラが約1,200画素、サブのインカメラが約800画素。AI撮影機能によって、被写体に応じた最適なモードと設定で自動的に撮影する。

  • OS：Android 9 Pie
  • サイズ：約W70×H147×D8.9mm
  • 重さ：約167g
  • CPU：Snapdragon 630（オクタコア、2.2GHz×4、1.8GHz×4）
  • メモリ：3GB
  • ストレージ：32GB
  • 外部ストレージ：MicroSDXCメモリーカード（最大512GB）
  • ディスプレイ：約5.5インチ2,160×1,080ドット（FHD+）のIGZO液晶ディスプレイ
  • バッテリー容量：4,000mAh
  • アウトカメラ：約1,200万画素
  • インカメラ：約800万画素
  • Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth：5.0
  • おサイフケータイ：×
  • TVチューナー：×
  • NFC：×
  • カラー：ライトカッパー、シルバー、ブラック