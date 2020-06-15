KDDIと沖縄セルラーのauブランド、およびUQコミュニケーションズのUQ mobileブランドから、シャープ製の4G LTEスマートフォン「AQUOS sense3 basic」が6月19日に発売される。2020年夏モデルのスマートフォンとして、auは4月15日、UQ mobileは5月25日に発表していた端末で、正式な発売日がアナウンスされた。本体価格（税込）はau版が27,830円、UQ mobile版が27,720円。
AQUOS sense3 basicは、約5.5インチ2,160×1,080ドット（FHD+）のIGZO液晶ディスプレイを採用したスマートフォン。4,000mAhの大容量バッテリーや、IPX5・IPX8の防水性能、IP6Xの防塵性能を持つ。
カメラ機能は、メインのアウトカメラが約1,200画素、サブのインカメラが約800画素。AI撮影機能によって、被写体に応じた最適なモードと設定で自動的に撮影する。
- OS：Android 9 Pie
- サイズ：約W70×H147×D8.9mm
- 重さ：約167g
- CPU：Snapdragon 630（オクタコア、2.2GHz×4、1.8GHz×4）
- メモリ：3GB
- ストレージ：32GB
- 外部ストレージ：MicroSDXCメモリーカード（最大512GB）
- ディスプレイ：約5.5インチ2,160×1,080ドット（FHD+）のIGZO液晶ディスプレイ
- バッテリー容量：4,000mAh
- アウトカメラ：約1,200万画素
- インカメラ：約800万画素
- Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.0
- おサイフケータイ：×
- TVチューナー：×
- NFC：×
- カラー：ライトカッパー、シルバー、ブラック