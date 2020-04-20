Dynabookは4月20日、第10世代Intel Coreプロセッサを搭載した省スペースの15.6型ノートPC「dynabook C7」を発表した。ブルーとホワイトの2色展開で、4月28日から順次販売開始する。価格はオープンで、店頭予想価格は税別170,000円台半ば。

dynabook C7 スタイリッシュブルー

dynabook C7 リュクスホワイト

省スペースかつ、家の中でも持ち運べる重さを実現した15.6型ノートPC。3月4日に発表した15.6型ノートPC「dynabook C8」の兄弟機で、C8からCPUやストレージ容量、メモリ容量などを変更して価格を抑え、軽量化を図っている。

本体は現行15.6型ノートPC「Tシリーズ」と比べ、狭額縁液晶の採用でフットプリントを小型化したほか、本体の厚みを約19.9mmに抑え、薄型化。重さはC8は1.84kgだが、今回のC7では1.79kgと500g軽くなった。

プロセッサは4コア8スレッドの第10世代Intel Core i7-10510Uを採用。メモリは8GB、ストレージは256GB SSDに1TB HDDを組み合わせ、高速性と大容量を両立した。テレワークなどにも使えるWindows Hello対応の顔認証Webカメラや、最新の無線LAN規格Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）も内蔵する。なお、光学ドライブは非搭載。

本体サイズはW361×D244×19.9mm。カラーはスタイリッシュブルー、リュクスホワイトの2色。





天板

キーボード面





本体側面

dynabook C8の主な仕様