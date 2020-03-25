ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PS4本体と『FINAL FANTASY VII REMAKE』のソフトがセットになったデビューパック「FINAL FANTASY VII REMAKE Pack」を4月10日に発売する。

  • 「FINAL FANTASY VII REMAKE Pack」

ラインアップは、「PlayStation 4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack（HDD：500GB）」と「PlayStation 4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack（HDD：1TB）」の2つ。価格はPS4のパックが29,980円、PS4 Proのパックが39,980円（どちらも税別）。

  • 「PlayStation 4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack（HDD：1TB）」

どちらの商品にも、『FINAL FANTASY VII REMAKE』主人公クラウドのPS4用ダイナミックテーマが入手できる特典プロダクトコードを封入する。なお、プロダクトコードのダウンロード期間は2022年4月10日まで。後日販売される場合もある。

  • 『FINAL FANTASY VII REMAKE』PS4用ダイナミックテーマ

それぞれの同梱物は以下の通り。

    PlayStation 4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack（HDD：500GB）
  • PlayStation 4 本体(ジェット・ブラック、HDD 500GB)
  • ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) ジェット・ブラック
  • PS4用ソフトウェア『FINAL FANTASY VII REMAKE』パッケージ版
  • 特典プロダクトコード「FINAL FANTASY VII REMAKE PS4用ダイナミックテーマ『クラウド』」
  • PlayStation Plus 1ヶ月無料体験プロダクトコード
  • モノラルヘッドセット
  • 電源コード
  • HDMIケーブル
  • USBケーブル
  • 印刷物一式
    PlayStation 4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack（HDD：1TB）
  • PlayStation 4 Pro 本体(ジェット・ブラック、HDD 1TB)
  • ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) ジェット・ブラック
  • PS4用ソフトウェア『FINAL FANTASY VII REMAKE』パッケージ版
  • 特典プロダクトコード「FINAL FANTASY VII REMAKE PS4用ダイナミックテーマ『クラウド』」
  • PlayStation Plus 1ヶ月無料体験プロダクトコード
  • モノラルヘッドセット
  • 電源コード
  • HDMIケーブル
  • USBケーブル
  • 印刷物一式