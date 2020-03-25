ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PS4本体と『FINAL FANTASY VII REMAKE』のソフトがセットになったデビューパック「FINAL FANTASY VII REMAKE Pack」を4月10日に発売する。
ラインアップは、「PlayStation 4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack（HDD：500GB）」と「PlayStation 4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack（HDD：1TB）」の2つ。価格はPS4のパックが29,980円、PS4 Proのパックが39,980円（どちらも税別）。
どちらの商品にも、『FINAL FANTASY VII REMAKE』主人公クラウドのPS4用ダイナミックテーマが入手できる特典プロダクトコードを封入する。なお、プロダクトコードのダウンロード期間は2022年4月10日まで。後日販売される場合もある。
それぞれの同梱物は以下の通り。
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PlayStation 4 FINAL FANTASY VII REMAKE Pack（HDD：500GB）
- PlayStation 4 本体(ジェット・ブラック、HDD 500GB)
- ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) ジェット・ブラック
- PS4用ソフトウェア『FINAL FANTASY VII REMAKE』パッケージ版
- 特典プロダクトコード「FINAL FANTASY VII REMAKE PS4用ダイナミックテーマ『クラウド』」
- PlayStation Plus 1ヶ月無料体験プロダクトコード
- モノラルヘッドセット
- 電源コード
- HDMIケーブル
- USBケーブル
- 印刷物一式
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PlayStation 4 Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack（HDD：1TB）
- PlayStation 4 Pro 本体(ジェット・ブラック、HDD 1TB)
- ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) ジェット・ブラック
- PS4用ソフトウェア『FINAL FANTASY VII REMAKE』パッケージ版
- 特典プロダクトコード「FINAL FANTASY VII REMAKE PS4用ダイナミックテーマ『クラウド』」
- PlayStation Plus 1ヶ月無料体験プロダクトコード
- モノラルヘッドセット
- 電源コード
- HDMIケーブル
- USBケーブル
- 印刷物一式