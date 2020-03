ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)は、2019年9月6日に発売したワイヤレスコントローラー「DUALSHOCK 4(CUH-ZCT2シリーズ)」の「ローズ・ゴールド」および「レッド・カモフラージュ」の2色を、数量限定で再販売する。価格は6,480円(税別)。

「レッド・カモフラージュ」は3月第2週末から、「ローズ・ゴールド」は3月下旬~4月上旬ごろから、全国の販売店で順次発売する。

さらに、全国のゲオショップ約1,200店舗において、限定カラー「ベリー・ブルー」を3月下旬~4月上旬ごろから数量限定で再販売。こちらの店頭販売価格は5,680円(税別)。

