Microsoftは10月23日、「Small Basic 11th Anniversary - Microsoft Tech Community - 918622」において、Small Basicが登場してから11年経ったと伝えた。Small Basicのブログが開始されたのが2008年10月23日とされていることから、ちょうど11年が経過したことになる。

Small Basicブログが開始した時のバージョンはV0.1だったが、現在ではSmall Basic Website 2.1とSmall Basic Online v0.91が公開されている。

  • 資料: Microsoft提供

    資料: Microsoft

Small Basicの主なリリースとイベントの履歴は次のとおり。

日付 内容
2008年10月23日 V0.1公開。Vijaye Raji氏によるSmall Basic Blog開始
2008年12月17日 V0.2公開
2009年02月10日 V0.3公開
2009年04月14日 V0.4公開
2009年06月16日 V0.5公開
2009年08月19日 V0.6公開
2009年10月23日 V0.7公開
2010年02月04日 V0.8公開
2010年06月11日 V0.9公開
2010年11月17日 V0.91公開
2011年02月08日 V0.95公開
2011年07月12日 V1.0公開
2012年09月25日 Noah Buscher氏によってSmall Basic Blog再開
2012年10月03日 Ed Price氏がSmall Basic Blogへ投稿開始
2012年10月17日 TechNet Wikiコンテスト開始
2013年06月02日 Small BasiciのためのTechNet Guru Monthly Competition開始
2014年03月26日 Small Basic Community Council開始
2014年04月25日 Twitterアカウント開始
2015年03月27日 V1.1公開
2015年04月07日 Kinect for Small Basic公開
2015年10月01日 V1.2公開
2017年08月07日 V1.3公開
2018年07月26日 Small Basic Website 2.0公開。Small Basic Online v0.9公開
2018年09月23日 Small Basic Website 2.1公開。Small Basic Online v0.91公開

Microsoft Small Basicはプログラミング言語「BASIC」の派生言語の1つ。初心者向けのシンプルなプログラミング言語と位置づけられており、統合開発環境と実行環境が統合された状態で提供されている。BASICから派生したほかのプログラミング言語と比べると、比較的構造がシンプルで初心者によって理解しやすいと言われている。