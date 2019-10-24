Microsoftは10月23日、「Small Basic 11th Anniversary - Microsoft Tech Community - 918622」において、Small Basicが登場してから11年経ったと伝えた。Small Basicのブログが開始されたのが2008年10月23日とされていることから、ちょうど11年が経過したことになる。
Small Basicブログが開始した時のバージョンはV0.1だったが、現在ではSmall Basic Website 2.1とSmall Basic Online v0.91が公開されている。
Small Basicの主なリリースとイベントの履歴は次のとおり。
|日付
|内容
|2008年10月23日
|V0.1公開。Vijaye Raji氏によるSmall Basic Blog開始
|2008年12月17日
|V0.2公開
|2009年02月10日
|V0.3公開
|2009年04月14日
|V0.4公開
|2009年06月16日
|V0.5公開
|2009年08月19日
|V0.6公開
|2009年10月23日
|V0.7公開
|2010年02月04日
|V0.8公開
|2010年06月11日
|V0.9公開
|2010年11月17日
|V0.91公開
|2011年02月08日
|V0.95公開
|2011年07月12日
|V1.0公開
|2012年09月25日
|Noah Buscher氏によってSmall Basic Blog再開
|2012年10月03日
|Ed Price氏がSmall Basic Blogへ投稿開始
|2012年10月17日
|TechNet Wikiコンテスト開始
|2013年06月02日
|Small BasiciのためのTechNet Guru Monthly Competition開始
|2014年03月26日
|Small Basic Community Council開始
|2014年04月25日
|Twitterアカウント開始
|2015年03月27日
|V1.1公開
|2015年04月07日
|Kinect for Small Basic公開
|2015年10月01日
|V1.2公開
|2017年08月07日
|V1.3公開
|2018年07月26日
|Small Basic Website 2.0公開。Small Basic Online v0.9公開
|2018年09月23日
|Small Basic Website 2.1公開。Small Basic Online v0.91公開
Microsoft Small Basicはプログラミング言語「BASIC」の派生言語の1つ。初心者向けのシンプルなプログラミング言語と位置づけられており、統合開発環境と実行環境が統合された状態で提供されている。BASICから派生したほかのプログラミング言語と比べると、比較的構造がシンプルで初心者によって理解しやすいと言われている。