Microsoftは10月23日、「Small Basic 11th Anniversary - Microsoft Tech Community - 918622」において、Small Basicが登場してから11年経ったと伝えた。Small Basicのブログが開始されたのが2008年10月23日とされていることから、ちょうど11年が経過したことになる。

Small Basicブログが開始した時のバージョンはV0.1だったが、現在ではSmall Basic Website 2.1とSmall Basic Online v0.91が公開されている。

資料: Microsoft

Small Basicの主なリリースとイベントの履歴は次のとおり。

日付 内容 2008年10月23日 V0.1公開。Vijaye Raji氏によるSmall Basic Blog開始 2008年12月17日 V0.2公開 2009年02月10日 V0.3公開 2009年04月14日 V0.4公開 2009年06月16日 V0.5公開 2009年08月19日 V0.6公開 2009年10月23日 V0.7公開 2010年02月04日 V0.8公開 2010年06月11日 V0.9公開 2010年11月17日 V0.91公開 2011年02月08日 V0.95公開 2011年07月12日 V1.0公開 2012年09月25日 Noah Buscher氏によってSmall Basic Blog再開 2012年10月03日 Ed Price氏がSmall Basic Blogへ投稿開始 2012年10月17日 TechNet Wikiコンテスト開始 2013年06月02日 Small BasiciのためのTechNet Guru Monthly Competition開始 2014年03月26日 Small Basic Community Council開始 2014年04月25日 Twitterアカウント開始 2015年03月27日 V1.1公開 2015年04月07日 Kinect for Small Basic公開 2015年10月01日 V1.2公開 2017年08月07日 V1.3公開 2018年07月26日 Small Basic Website 2.0公開。Small Basic Online v0.9公開 2018年09月23日 Small Basic Website 2.1公開。Small Basic Online v0.91公開

Microsoft Small Basicはプログラミング言語「BASIC」の派生言語の1つ。初心者向けのシンプルなプログラミング言語と位置づけられており、統合開発環境と実行環境が統合された状態で提供されている。BASICから派生したほかのプログラミング言語と比べると、比較的構造がシンプルで初心者によって理解しやすいと言われている。