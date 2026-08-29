9to5Macは8月25日(現地時間)、「Apple Maps launches ads on iPhone, here’s what’s new - 9to5Mac」において、Appleが「Appleマップ」内の広告表示を正式に開始したと報じた。

Appleは2026年3月、Appleマップ(iPhoneおよびiPadアプリ)に広告を導入し、今夏から米国とカナダで提供すると発表していた。9to5Macによると、広告の表示はここ数日で始まり、今後数週間以内にすべてのユーザーに展開を完了する予定とされる。

  • 広告表示に対応したAppleマップの画面　出典：Apple

    広告表示に対応したAppleマップの画面　出典：Apple

Appleマップの検索画面と検索結果に広告を表示

広告が表示される場所は検索画面の「Suggested Places」と、検索結果の2か所だ。前者は検索開始時、後者は検索後に表示される仕組みとなる。広告の表示形式は通常の店舗情報とほぼ同じだが、広告には小さな青色の「Ad」バッジが付くため区別は可能となっている。

Appleはマップ広告についても、他のサービスと同様にプライバシーを重視した方針を維持すると説明する。具体的には位置情報や広告表示がAppleアカウントとひも付けられることはなく、データはデバイス内にとどまり、Appleによって収集されることも第3者と共有されることもないとしている。

対象地域の企業に限定して広告掲載を受付中

米国およびカナダに事業所を構える企業は、マップ広告用のポータルサイト「Ads on Apple Maps – Apple Ads」から掲載手続きを開始できる。詳細な手順は「Promote your business - Help for ads on Maps」にて解説しており、6ステップで掲載準備を完了できるとしている。

今回の広告導入により、Appleマップの検索画面と検索結果に広告枠が加わる。サービス開始時点では米国とカナダの企業に限られるが、将来的な対象地域の拡大が見込まれている。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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