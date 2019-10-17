MVNOサービス「mineo（マイネオ）」を展開するオプテージ（旧ケイ・オプティコム）は、mineoで選べる新端末として、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 8（128GB）を11月1日から追加すると発表した。あわせて、iPhone 8（64GB）と海外版SIMフリーのiPhone SEを新価格に改定する。

11月1日時点のiPhone XSシリーズ、iPhone XRの価格

追加されるiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XRのうち、iPhone XSシリーズ２機種は、Appleが認定するプロセスを経て再整備されたメーカー認定整備済製品。mineoで扱うSIMフリーのiPhone製品は、同社のauプラン／ドコモプラン／ソフトバンクプランの全プランに対応する。

iPhone 8（64GB）と海外版SIMフリーiPhone SEでは、11月1日から価格を改定。iPhone 8（64GB）は一括67,680円（24カ月払いで2,820円/月）だったところ、14,880円値下げした一括64,800円（24カ月払い2,200円/月）となる。iPhone SEは128GBモデルのみの販売で、一括43,200円（24カ月払い1,800円/月）だったところ、一括39,600円（24カ月払い1,650円/月）となる。価格はいずれも税別。

11月1日時点のiPhone 8、iPhone SEの価格

11月に追加される新端末の価および、iPhone 8（64GB）とiPhone SEの改定価格は以下の通り（税別）。

国内版SIMフリーiPhone XS

64GBモデル……一括97,200円、24カ月払い4,050円/月

256GBモデル……一括111,120円、24カ月払い4,630円/月

国内版SIMフリーiPhone XS Max

64GBモデル……一括108,000円、24カ月払い4,500円/月

256GBモデル……一括121,200円、24カ月払い5,050円/月

国内版SIMフリーiPhone XR

64GBモデル……一括64,800円、24カ月払い2,700円/月

256GBモデル……一括69,840円、24カ月払い2,910円/月

国内版SIMフリーiPhone 8

64GBモデル……一括52,800円、24カ月払い2,200円/月

128GBモデル……一括57,840円、24カ月払い2,410円/月

海外版SIMフリーiPhone SE