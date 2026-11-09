インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けモバイルサービス「IIJmio」において、Amazon.co.jp限定の「回線セット特価」キャンペーンを11月5日から開始している。

「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」の新規申し込みと同時に対象端末を申し込むと、最大約49％オフの特価が適用される。対象はタブレットのモバイルルータセット2機種とChromebook 1機種で、受付期間は11月30日21:59まで。

対象端末と回線セット特価は以下のとおり。

OPPO「OPPO Pad 2 モバイルルータセット」：84,800円→42,799円（約49％オフ）、24回払いは1回1,785円。11.6インチ、カメラ1,300万画素、質量約552g

ASUS「Chromebook CM30［LTEモデル］」：69,800円→42,799円（約38％オフ）、24回払いは1回1,785円。10.5インチ、カメラ503万画素、質量約614g

Xiaomi「Xiaomi Pad 7 Pro［8GB/128GB］モバイルルータセット」：67,980円→52,800円（約22％オフ）、24回払いは1回2,201円。11.2インチ、カメラ5,000万画素、質量約500g

対象の3機種。左からOPPO Pad 2 モバイルルータセット、Chromebook CM30［LTEモデル］、Xiaomi Pad 7 Pro［8GB/128GB］モバイルルータセット

適用には、Amazon.co.jpで販売する「IIJmioえらべるSIMカード」を使って申し込むこと、受付期間中にギガプランを新規で申し込むこと、回線の申し込みと同時に対象端末をセットで申し込むことの3条件をすべて満たす必要がある。Amazon.co.jp以外で販売されているIIJmioえらべるSIMカードなどのパッケージ（エントリーコード・パスコード）を使った申し込みは対象外となる。

申し込み後に回線が利用開始されないなど利用者側の事由で契約が成立しなかった場合や、初期契約解除制度で契約を解除した場合などは、特価の適用を取り消すか、支払い済みの特価と通常価格との差額を請求するとしている。転売目的と判断される購入は申し込みを断る場合があるほか、人気端末は在庫限りで売り切れとなる可能性もあるとのことだ。キャンペーン内容は予告なく変更、終了または延長される場合がある。