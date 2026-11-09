IIJmioの申込用パッケージ「IIJmioえらべるSIMカード エントリーパッケージ」のダウンロード版が、Amazonのセール「スマイル Sale」で、参考価格350円から17％引きの290円で販売されている。

IIJmioの対象サービスの申し込み時にエントリーコードを使うと、通常3,300円の初期費用が無料となる。セールは11月12日23:59まで。

IIJmioのエントリーパッケージには、ダウンロード版とパッケージ版の2種類がある。ダウンロード版は購入後にエントリーコードがメールで届き、IIJmioのWebサイトでコードを入力して申し込むと初期費用が無料になる。コードが配送で届くパッケージ版も290円で販売されている。

IIJmioの初期費用が無料になるのは1商品につき1回線で、2回線目にも別途パッケージの購入が必要。月額サービスではSIMカードやeSIMの発行手数料が別途かかる。また、「スマホ大特価セール」など、IIJmio公式サイトで実施するキャンペーンとは併用できない。

Amazonの商品ページによると、2026年7月1日以降に購入したパッケージ、または同日時点で未開通かつ購入から6カ月以内のパッケージを利用する場合、2回線目の申し込み日から1年以内に3回線目以降を申し込むと、初期費用調整金として3,300円がかかる（「データプラン ゼロ」を除く）。

IIJmioは「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」と「IIJmio eSIMサービス データプラン ゼロ」の通常の初期費用を、12月1日以降の申し込み分から3,850円に改定する。商品ページでは、同日以降の申し込み分について、エントリーコードで初期費用が無料になるのは1契約者（mioID）あたり年2回線までで、3回線目以降の申し込みには初期費用調整金として3,850円がかかると案内している（「データプラン ゼロ」を除く）。