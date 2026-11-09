インターネットイニシアティブ（IIJ）は11月5日、Amazon.co.jpの「【Amazon限定】スマホ大特価セール」で、「Galaxy A25 5G」など3機種の特価販売を開始した。

Amazon.co.jpで販売する「IIJmioえらべるSIMカード」を使い、他社からIIJmioへ乗り換える際に対象端末を同時に申し込むと、一括7,980円から購入できる。受付は11月30日21:59まで。

11月5日から対象となったのは「Galaxy A25 5G」「AQUOS R9」「motorola razr 50 ultra」の3機種。10月1日から対象となっている「OPPO Reno11 A」と合わせ、対象4機種の乗り換え価格は以下の通り。

Galaxy A25 5G ：一括7,980円、24回払いで月額334円（通常価格27,800円）

：一括7,980円、24回払いで月額334円（通常価格27,800円） OPPO Reno11 A ：一括12,980円、24回払いで月額542円（通常価格39,800円）

：一括12,980円、24回払いで月額542円（通常価格39,800円） AQUOS R9 ：一括57,800円、24回払いで月額2,410円（通常価格96,800円）

：一括57,800円、24回払いで月額2,410円（通常価格96,800円） motorola razr 50 ultra ：一括102,800円、24回払いで月額4,284円（通常価格178,800円）

セール対象の「Galaxy A25 5G」（左）と「OPPO Reno11 A」（右）

セール対象の「AQUOS R9」（左）と「motorola razr 50 ultra」（右）

セール価格の適用には、受付期間中にAmazon.co.jpで販売する「IIJmioえらべるSIMカード」を使い、他社からの乗り換えで「ギガプラン」の音声SIMまたは音声eSIMと対象端末を同時に申し込む必要がある。

対象端末は1契約者（mioID）につき1台まで。申し込み月を含む過去12カ月間に、IIJmioで音声回線の契約と同時に端末の特別価格の適用を受けていないことも条件となる。なお、IIJmio公式サイトで実施中の「スマホ大特価セール」などのキャンペーンとは併用できない。