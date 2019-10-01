UiPathは、RPAソフト「UiPath」の統合管理を実現する「UiPath Orchestrator」のエントリー向けライセンス「UiPath Orchestrator Basic」の提供を開始した。
UiPath Orchestratorは、作成したロボットの実装や割り当て、RPA環境のステータス監視機能、アクセス管理機能などを提供するツール。
エンタープライズ向けに提供されるUiPath Orchestrator Standardが接続可能な「UiPath Robot」（RPA実行インスタンス）および「UiPath Studio」（RPA開発インスタンス）、利用可能なテナントの数がすべて無制限なのに対して、UiPath Orchestrator Basicでは、接続可能なUiPath RobotおよびUiPath Studioはそれぞれ5つ、利用可能なテナント数は1つという制限を設けている。
また、今回UiPath社では、UiPath Orchestrator Basicの提供開始とあわせて、非本番環境限定で利用可能な管理ツールおよび実行ツール（「UiPath Orchestrator Non-Production」および「UiPath Non-Production Robot」）の提供も開始した。この非本番環境限定ライセンスを利用することで、開発・テスト・評価を価に実行することが可能となるという。