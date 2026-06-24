「Texas Instruments」のニュースまとめ

1950年に世界初のシリコン型トランジスタの製品化を果たすなど、半導体業界の老舗としても知られる「Texas Instruments(テキサス・インスツルメンツ)」。近年は、300mmウェハを用いたアナログ半導体の量産を進めるなど、他社に先駆けた技術的挑戦を進めるほか、ビジネスとしても幅広いアナログ半導体製品を中心に、低消費電力マイコンなどと併せることで、さまざまな分野へと市場を拡大しています。そんな同社の新製品情報や、最新の技術動向、製品の活用事例、ハウツーなど、さまざまな話題をお届けします。