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「Texas Instruments」のニュースまとめ

1950年に世界初のシリコン型トランジスタの製品化を果たすなど、半導体業界の老舗としても知られる「Texas Instruments(テキサス・インスツルメンツ)」。近年は、300mmウェハを用いたアナログ半導体の量産を進めるなど、他社に先駆けた技術的挑戦を進めるほか、ビジネスとしても幅広いアナログ半導体製品を中心に、低消費電力マイコンなどと併せることで、さまざまな分野へと市場を拡大しています。そんな同社の新製品情報や、最新の技術動向、製品の活用事例、ハウツーなど、さまざまな話題をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。