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「超伝導」のニュースまとめ

電気抵抗がゼロになることでリニアモーターカーやスーパーキャパシタなどをはじめとするさまざまな技術への応用が期待される超伝導(超電導)。近年では銅系、鉄系、クロム系といった従来よりも高温で超伝導転移が可能な素材が発見されるなど、新たな研究成果が日々報告されているほか、企業での活用も進みつつあるこれらの最先端情報をお届けします。

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最新のテクノロジーやサイエンスに関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。IT/IoTや人工知能、半導体、航空、宇宙など、生活に紐づいた身近な技術から、ダークマターや素粒子といった、あっと驚く最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。