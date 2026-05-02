電気抵抗がゼロになることでリニアモーターカーやスーパーキャパシタなどをはじめとするさまざまな技術への応用が期待される超伝導(超電導)。近年では銅系、鉄系、クロム系といった従来よりも高温で超伝導転移が可能な素材が発見されるなど、新たな研究成果が日々報告されているほか、企業での活用も進みつつあるこれらの最先端情報をお届けします。
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