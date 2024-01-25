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「LPWA」のニュースまとめ

IoTの本格活用に向け、低消費電力で遠距離通信を実現する通信方式であるLPWA(Low Power Wide Area)。LPWAに位置づけられているSIGFOXやLoRa、NB-IoTといったさまざまな規格の動向のほか、活用ソリューション、最新半導体デバイスなど最新の話題をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。