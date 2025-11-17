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「JOLED」のニュースまとめ

有機ELディスプレイ(OLED)の研究、開発、製造、販売を行うために、ソニーとパナソニックの有機EL開発部門を統合して設立されたJOLED。真空プロセスを用いないで製造できる印刷方式を採用し、高精細・高品質を武器に医療用モニターやプロ用モニター向けに出荷を行っている同社の最新の動向をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。