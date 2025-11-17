「JOLED」のニュースまとめ

有機ELディスプレイ(OLED)の研究、開発、製造、販売を行うために、ソニーとパナソニックの有機EL開発部門を統合して設立されたJOLED。真空プロセスを用いないで製造できる印刷方式を採用し、高精細・高品質を武器に医療用モニターやプロ用モニター向けに出荷を行っている同社の最新の動向をお届けします。