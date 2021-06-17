テレワークの推進や自席のないフリーアドレスのオフィスが増加し、ノートPCの重要性は増している。持ち運びも可能ながら、長時間の作業もしやすいサイズを求めているなら、14型の液晶を備える「New Latitude 3420」に注目したい。コストパフォーマンス的にも中堅企業に最適のビジネス向けノートPCだ。

14型液晶を採用する「New Latitude 3420」。選択可能なパーツの幅も広い

CeleronからCore i7まで豊富なパーツ選択肢

「New Latitude 3420」は、14型の液晶を搭載するビジネス向けのノートPC。幅326mm、奥行き226mm、高さ17.6mm、重量は1.52kg（最小構成時）と、14型ノートとしてはごく一般的と言える。軽いというほどではないが、十分持ち運びが可能なサイズと重量だ。

その最大の魅力は、コストパフォーマンスのよさとパーツ選択の幅広さにある。「New Latitude 3420 プレミアムモデル」の一つは、第11世代のインテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー（4コア8スレッド）、8GBのメモリ、液晶はフルHD解像度とビジネス向けとしては十分過ぎるスペックを備えながら、97,980円（6月上旬時点）と10万円を切る価格を実現している。

高いスペックを備えながら10万円を切るモデルが用意

そしてフルカスタマイズ可能な「Dell Latitude 3420 - Build Your Own」ならば、CPUは インテル® Celeron® 6305 プロセッサー、インテル® Core™ i3-1115G4、インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー、インテル® Core™ i5-1145G7 プロセッサー、インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサーと4種類から選択できる。

メモリは最大32GB（DDR4-3200）まで搭載可能、ストレージもHDDとNVMe SSDの両方から選択でき、指紋センサーやMicrosoft Office、NVIDIA® GeForce® MX450などの追加も可能だ。予算や用途に合わせて柔軟にスペックを選ぶことができる。

CPUやストレージの選択肢を幅広く用意

共通スペックとなるインタフェースやネットワーク類も充実。左側面には電源入力、HDMI出力、USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C（USB PD、DisplayPort出力対応）、右側面に有線LAN、USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 2.0、ヘッドセット端子、microSDカードスロットを備えている。ポイントはUSB 3.2 Gen 2x2 Type-Cだろう。充電には通常65W出力のACアダプタを利用するが、USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cを使用しての充電も可能。実際、Type-Cの65Wアダプタもオプションとして用意されている。汎用性のあるType-Cによる充電も可能なら、万が一ACアダプタも持っていないときにも別のUSB PD対応充電器で対応できるのが心強い。

無線LANはインテルのAX201によるWi-Fi 6に対応。2ストリームの160Hz仕様なので、最大2,402Mbpsの高速通信が可能だ。また、Bluetooth 5.1もサポートしている。

左側面には電源入力、HDMI出力、USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C（USB PD、DisplayPort出力対応）を用意

右側面に有線LAN、USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB 2.0、ヘッドセット端子、microSDカードスロットを搭載

14型の液晶ディスプレイは、HD（1,366×768ドット）のタッチ機能なし、フルHD（1,920×1,080ドット）のタッチ機能なし、フルHD（1,920×1,080ドット）のタッチ機能ありから選択できる。ビデオ会議の必須要素と言えるWebカメラとマイクはディスプレイ上部に搭載されており、フルHD選択時ではWebカメラにシャッターが付き、プライバシーがより守りやすくなる。

ディスプレイの上部には92万画素のWebカメラとマイクが内蔵されている

作業効率に大きく影響するキーボードも使いやすい。キーピッチは筆者の実測で約19mmと十分広く、キーそれぞれの形が正方形なのでタイピングしやすい。「shift」キーや「ctrl」キー、「enter」キーなど使用頻度の高いキーのサイズが大きいのも便利。日本語のキー配列にもクセがなく、強めにキータッチしてもほとんどたわまないと剛性も十分だ。タッチパッドも筆者の実測で11.5cm×7cmと広めで操作しやすい。

クセのない配列で使いやすいキーボード

キーピッチは約19mm

大きめで使いやすいタッチパッド

デルならではの機能も便利だ。「Dell Power Manager」では、バッテリの充電状況や健康状態をチェックできるほか、ExpressChargeに変更すれば高速充電も可能。わずか1時間で80％まで充電されるので、突然の移動や会議などにも対応しやすい。

第11世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載しながら、10万円を切る価格、見やすい14型の液晶に使いやすいキーボードと長時間での仕事もしやすいと持ち運びも可能ながら、メインマシンとして活躍できるのが大きな魅力と言える。パーツの選択肢も多く、幅広いニーズに応えられる中堅企業にピッタリのビジネス向けノートPCだ。

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原稿 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

第10世代インテル® Core™ vPro® プロセッサーを搭載した

最新のインテル® vPro® プラットフォームで IT 強化と作業効率化を インテル® vPro® プラットフォームに第10世代インテル® Core™ vPro® プロセッサーを搭載し、妥協のない生産性とハードウェア・ベースのセキュリティー機能、処理能力の革新に繋がる基盤を提供します。 Intel、インテル、Intelロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optaneは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。 購入はこちら

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