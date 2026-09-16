東急電鉄とパナソニック コネクトは9月16日、AI画像解析技術を活用し、ワンマン運転を行う運転士のドア閉扉判断を支援する「乗務員支援ホーム監視AIシステム」を同17日に綱島駅から東横線全駅(渋谷駅を除く)に順次導入すると発表した。

システムの概要

AIで駆け込み乗車やバリアフリー合図を検知

同システムは、駅係員のバリアフリー合図の視認性を高めることや、運転士のドア閉扉判断に影響のある駆け込み乗車などの事象の検出を目的に、東横線都立大学駅と多摩川駅において、2024年2月1日～3月31日まで実証実験を行った。その後の検証と改善を経て、一定の効果が確認できたことから、本格導入に至った。

ホーム上の乗降監視用映像内で駅係員によるバリアフリー合図をAI画像解析技術により検出するとともに、運転士が確認する車内の運転台モニタ上に「手合図検知」の文字を表示。また、電車を乗降されるお客さまを検出すると運転台モニタ上に「赤色の丸」を表示し、白杖・ベビーカー・車いすをご利用のお客さまを検知すると「緑色の枠」を表示する。これにより、運転士によるドア閉扉判断時の確認業務を支援するという。

今後も、さまざまなデジタル技術を活用したお客さまサービスの高度化とさらなる安全性の向上を目指し、テクノロジーを活用したオペレーションの変革を推進します。

ワンマン運転を行う運転士が確認する乗降監視用映像にAI画像解析技術を活用し、電車を乗降されるお客さまや、バリアフリー合図を行う駅係員、白杖・車いす・ベビーカーをご利用のお客さまを検出し、車内の運転台モニタ上に表示することで、運転士のドア閉扉の判断を補助するためのシステムです。

導入駅は東横線 代官山駅・中目黒駅・祐天寺駅・学芸大学駅・都立大学駅・自由が丘駅・田園調布駅・多摩川駅・新丸子駅・武蔵小杉駅・元住吉駅・日吉駅・綱島駅・大倉山駅・菊名駅・妙蓮寺駅・白楽駅・東白楽駅・反町駅・横浜駅の計20駅となる。