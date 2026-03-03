大量のAI生成コードをレビューする「AI疲れ」。AI活用度が見えないための「不透明なROI（費用対効果）」。そして、「ブラックボックス化したコード」への品質不安──。開発組織が直面しているリアルな課題とその処方箋を振り返りながら、ファインディのあーやさんが「これからの組織のあり方」について語ります。
〈お悩み相談メンター〉
■あーやさん（ファインディ株式会社 中村綾香氏）
Findy Team+事業部の副事業部長。
ITアウトソーシング、SaaSスタートアップのカスタマーサクセスを経て現職。ビジネスと開発の“橋渡し”をしながら、データに基づいた開発組織支援を提供するプロフェッショナル。エンジニアの“ギブの精神”が大好き。
「AIの管理人」から脱却し、新たなやりがいを見つけた
あーやさん：本日は、「AI疲れ」「活用度の測定 」「生成コードの品質」についてご相談いただいた3名の方に、その後の変化を伺いつつ、開発組織の未来についてお話ししたいと思います。トップバッターは、テックリードのツカレタさんです。
ツカレタさん：あーやさん、ご無沙汰しています!
あーやさん：お久しぶりです! 以前は「AIが書いたコードのレビューばかりで、コードを書く楽しみが減った 」とおっしゃっていましたね。その後のチームの雰囲気はいかがですか?
ツカレタさん：あの後、Findy Team+を使って、開発者体験を訊くサーベイを実施してみたんです。そうしたら、「パフォーマンスは出ているけど、満足度は低い」という結果が数字でバッチリ出てしまって（苦笑）。
あーやさん：あらら。でもまずは、メンバーの胸の内を、データとして可視化できたんですね。それはまさに「伸びしろ」ですよ!
ツカレタさん：ええ。これがきっかけで経営層に「パフォーマンスは出せている一方で現場は疲弊しつつある」と事実ベースで伝えることができました。今は「どうすれば健全に働けるか」を一緒に考える、組織としての改善フェーズに入っています。それから、サーベイの機会を通じて、感謝を伝え合うというアドバイスも効きました。リモートワークが増えたことで希薄になっていた「ありがとう」が見えるようになったことで、僕自身、手を動かす楽しさだけでなく、ユーザーに価値を提供するやりがいにも目を向けられるようになりました! テックリードとして、これからも組織をいい方向に導いていきたいですね。
あーやさん：わぁ! 素晴らしいです! 感覚ではなく定量的なデータを共通言語にしたことで、健全なチームビルディングへの一歩が踏み出せていますね。
ROI問答には、もう迷わない
あーやさん：続いては、技術部門のマネジメント責任者（VPoE）をされているミエナイさん。「経営層からはDXを急かされているのに、現場のAI活用状況が見えない」 ということでお困りでした。
ミエナイさん：その節はありがとうございました。教えてもらったFindy Team+の『AI利用レポート』を使い始めて、景色がだいぶ変わりました。
あーやさん：AIツールを自動的に解析して、チームごと/個人ごとの「AI利用率」や「リードタイム・アウトプット」を可視化する機能ですね。
ミエナイさん：はい。レポートを見ることで、「このチームはClaude Code （※） の活用が進んでいるから、ノウハウを全社展開しよう」といった、活用のための具体的な手が打てるようになりました。
（※）米Anthropic社が提供するCLIベースのAIコーディングアシスタント。指示内容に基づき、自律的なコード生成、コマンド実行、テスト等を行う機能を備える。
あーやさん：いいですね! “AIを使えている人の知見”が、ちゃんと組織に還元されていますね!
ミエナイさん：それから、以前は経営層から「AI導入のROIについて教えてほしい」と尋ねられると、なかなか明確な答えを出せず困っていました。でも今は『AI効果レポート』を使って「リードタイムにこのような変化が生まれていたり、生成AIを活用したアウトプットがこれだけ増えています」とファクトを持って経営会議で説明できています。
|
AI生成コードの「技術的負債」を安心へ
あーやさん：そして最後は、エンジニアマネージャーのヒンシツさん。「AIが生み出す大量のコードが、将来の『技術的負債』になるんじゃないか 」と不安を語ってくださいました。
ヒンシツさん：そうなんです。AIが爆速でコードを書くのはいいけれど、中身がブラックボックス化して、いつか誰もメンテナンスできなくなるんじゃないかと……。
|
|
ヒンシツさん：ええ、Findy Team+でコードの「手戻り（修正）」の割合などを可視化することで、プロセスの品質悪化を検知する。CI/CDでの自動テストやデプロイの成功率・復旧時間を計測し、バグが出てもすぐに直せる環境を整備する。これによって、すごく安心感が生まれました。
|
|
ヒンシツさん：ええ! 今ではチームの一員だと思って、ドキュメントを整備しながら、AIと協働していくチームづくりを楽しんでいます。
AI活用は「誰の視点」で見るかが、持続性を左右する
あーやさん：ここまで皆さんのお話を聞いていて、改めて感じたことがあります。それは、AI活用の課題って、立場や役割によって見えている景色がそれぞれまったく違うということなんです。
ツカレタさん：確かに……。僕はずっと「レビューが多くてしんどい」「AI疲れ」が一番の問題だと思っていました。
|
|
|
|
|
あーやさん：そうなんです。ですので、それぞれの観点でAIを使って組織を良くしていく、という方向性で進めることが重要であると思います。
AI時代に進む「脱・分業化」と、エンジニアに求められる変化
あーやさん：もう一つ、これからの開発組織で避けて通れない変化があります。それが、開発組織の脱・分業化とそれによる少人数化です。
|
|
あーやさん：そうなんです。AIが人の作業を支援したり、場合によっては自律的に動いてくれるようになると、大人数で分業するより、少人数でAIと協働する方が速くて効率的、という選択肢が現実的になってきます。
ヒンシツさん：となると、一人ひとりの責任範囲は、かなり広がりますよね?
|
|
|
あーやさん：そうですね。だからこそ結果的に、より高い知識や専門性が求められるようになるんです。実際、AI活用が進む中で見えてきたのは、ボトルネックはAIではなく、人間側にあるという事実です。AIを使いこなせるかどうかは、ジュニアエンジニアかシニアエンジニアかに関係なく、一人ひとりが学び続け、能力を伸ばし続けられるかどうかにかかっています。
正解のない時代に、組織はどこまで変われるか
あーやさん：そしてもう一つ、大切な問いがあります。それは、AIの技術革新に合わせて、組織がどれだけクイックに変化できるかです。AIの進化は本当に速く、業務内容や開発プロセスも、これから先どんどん変わっていくでしょう。しかも、誰もまだ明確な「正解」を持っていない状況です。
ツカレタさん：正直、誰もまだ明確な「正解」を持っていないと、これから自分はどうすればいいんだろうと不安になる気持ちもあります。
|
|
|
あーやさん：そうですね。これからは環境の変化がもっと激しくなり、組織の舵取りは、今まで以上に重要で、同時に難しくなっていきます。前例も正解もない中で判断するのは、誰もが不安で当然です。でも、リーダー自身が「分からないけど、まずは試してみよう」と前向きにAI時代の波に乗ろうとすると、メンバーは不安よりも期待を持って動いてくれるようになるはずです。
ファインディは、これからも挑戦するエンジニアの味方です
あーやさん：最後に、ファインディの経営理念をお伝えさせてください。私たちは、『つくる人がもっとかがやけば、世界はきっと豊かになる。』という言葉を掲げています。
全員：あーやさん、ありがとうございました!
