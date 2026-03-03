ツカレタさん ：ええ。これがきっかけで経営層に「パフォーマンスは出せている一方で現場は疲弊しつつある」と事実ベースで伝えることができました。今は「どうすれば健全に働けるか」を一緒に考える、組織としての改善フェーズに入っています。それから、サーベイの機会を通じて、感謝を伝え合うというアドバイスも効きました。リモートワークが増えたことで希薄になっていた「ありがとう」が見えるようになったことで、僕自身、手を動かす楽しさだけでなく、ユーザーに価値を提供するやりがいにも目を向けられるようになりました! テックリードとして、これからも組織をいい方向に導いていきたいですね。