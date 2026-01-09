あーやさん ：そうです。もし、AI導入後にこの「手戻り率」がグッと上がっているなら、それは「AIに作らせたコードが、現場の要件を満たせていない」可能性があります。プロンプトが悪いのか、ドキュメントが整備されていないのか、そもそも目的に合った使い方になっていないのか――。いずれにせよ、「AIでコードは速く作れたけど、結局あとで人間が直している」という非効率が発生していることになります。

