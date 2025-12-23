あーやさん ：活用が上手なエンジニアに、「どういうプロンプトを投げているの? 」「どんなタスクを任せているの? 」とヒアリングして、そのナレッジや成功体験を組織全体に広げていくことが重要です。こうした取り組みは、「AIも意外と使える」「精度も悪くない」と現場が感じるきっかけになり、AI活用を定着させるために欠かせないと考えます。

実際、私たちが支援している企業様では、AI活用コンテストを開催して、楽しみながらナレッジを競い合ったり、失敗事例もあえて共有するLT会（Lightning Talk）を開いたりして文化醸成につなげている、といった例もあります。

