あーやさん ：皆さん、今日は“モヤモヤ”の打ち明け話をありがとうございます。まず安心してほしいのは、「悩んでいるのは一人じゃない」 ということ。お三方と同じように、日本中の開発組織が、AIの登場という大きな変化に戸惑いつつ、試行錯誤しています。でも、不安のすぐ隣に、面白さがあるのが、今だと思います。だって、AIのカンファレンスに行くと、「あのAIツールをこうやって使ってる」って、みんなキラキラした目で語り合っているんですから。AIという大きな波を純粋に楽しめるようにするために、これから一緒に考えていきましょう。

