「生成AIのおかげで開発スピードが上がった! 」そんな賛辞の裏側で、現場のエンジニアたちは静かに疲弊しています。「コードを書く楽しみが減った」「AIが生成したコードをひたすらレビューするばかりで神経がすり減る」──。そんないわゆる「AI疲れ」の正体と解消法について、ファインディで数々の組織支援を手掛けるあーやさんにその処方箋を聞きました。
〈お悩み相談メンター〉
■あーやさん（ファインディ株式会社 中村綾香氏）
Findy Team+事業部の副事業部長。
ITアウトソーシング、SaaSスタートアップのカスタマーサクセスを経て現職。ビジネスと開発の“橋渡し”をしながら、データに基づいた開発組織支援を提供するプロフェッショナル。エンジニアの“ギブの精神”が大好き。
〈今回の相談者〉
■ツカレタさん
エンジニアチームを技術面でまとめているテックリード。
チームのエースとして生成AI活用を推進し、デプロイ頻度を劇的に向上させた実績を持つ。
しかしその裏で「AI疲れ」に直面中。
「魔法の杖」だった AI が、「部下」に変わった日

ツカレタさん：最初、生成AIが出てきた時って、みんなすごくワクワクしていたじゃないですか。「めちゃくちゃいいプロンプト見つけた! 」ってSNSで共有し合ったりして。

あーやさん：まるで、夢のおもちゃが降ってきたようでしたね。

ツカレタさん：どう指示すれば良いものが生まれるか、トライアンドエラーは新しいプログラミングみたいで、純粋に楽しかったんですよ。あの頃は。

あーやさん：“あの頃は”ということは、今は違うということでしょうか……?

ツカレタさん：そうですね。実際に仕事で使うようになると、なんか違うなって。今は、Devinなどの自律型AIエージェントにタスクを投げておきつつ、自分はCursorを複数画面で動かして……って、複数のAIを走らせています。すると僕は、AIが生成したコードをひたすらチェックする、「AIチームの管理人」みたいになっているんですよね。

あーやさん：なるほど。部下が急に何人も増えたような状態ですね。

ツカレタさん：これまでは頭をフル回転させて、仕事終わりは「今日はコードをゴリゴリ書いたなあ! 」っていう能動的な仕事による疲れだったんです。でも今は、AIが生成したコードの微妙なズレを見つけたり、コンテキストが合ってるかを確認したりで、どちらかというと受動的な仕事がメインになってしまって、日々神経を使ってばっかりというか。

あーやさん：分かります。実際、私たちが支援している企業様からも、AIを活用することで開発生産性の数値は上がっているのに、チームメンバーのバーンアウト（燃え尽き）や体調不良の兆候を感じる、という声を聞くケースもあります。

ツカレタさん：やっぱり、うちだけじゃないんですね。でも「AI疲れ」っていっても、自分だって何がどう不調なのか分からないし、我慢するしかなくないですか。

あーやさん：いえ、実はそんなことないですよ! 無理をする前に、開発組織の「健康度」を検知しておけば、いくらでも事前に手を打つことができます。
15クリックで終わる、開発組織の“健康診断”

あーやさん：私たちが提供している開発生産性の可視化・分析ツール「Findy Team+」 には、「サーベイ分析」という機能が用意されています。この機能がチームの健康度をチェックするのにすごく役立つんです。

ツカレタさん：なぁんだ……サーベイですか。あーやさんだから正直に言うんですが、アンケートってめんどくさいんですよね。「忙しいときにいちいち答えてられないよ」「答えて何が変わるんだ? 」って思っちゃうというか……。

あーやさん：ふふ、「書いて終わり」で何も起きないアンケートなら、私も絶対にやりたくないです（笑）。でも、このサーベイは、「エンジニアを守るため」に設計されているんですよ。

ツカレタさん：エンジニアを守る???

あーやさん：はい。このサーベイは、“SPACE”というフレームワークに基づいて、開発者体験を「満足度・活動量・パフォーマンス・効率・協働」という5つの視点で可視化します。

あーやさん：このサーベイは、こうした15の質問項目について、5段階評価をポチポチするだけなので、数分で終わります。

ツカレタさん：うわぁ、確かに、どれも気になっているけど普段は口に出しにくい項目だ……。

あーやさん：そうなんです! もし、みんなが「良くない」と思っていることがデータで判明すれば、対策も打ちやすいですよね。あるいは、チーム内で評価が真っ二つに割れているならば、その理由をきちんと追究したほうがいいです。ちなみに、「開発者体験に満足している」のスコアが高くて、ほかがとても低いようなら、「チームに対する愛はあるけど、今月はキツかったんだな……」ということまで分かっちゃいます。

ツカレタさん：あはは、分析結果を見るのにもコツがあるんですね。

あーやさん：私たちFindy Team+のカスタマーサクセスは、こうしたスコアを一緒に読み解く、開発組織にとっての「かかりつけ医」だと思ってもらえると嬉しいです。
リモート時代に失われた「温度」を取り戻す

あーやさん：このサーベイ機能にはもう一つ、私が大好きな効能があります。ツカレタさん、最近チームメンバーに「助かったよ」とか「感謝しかないです」とか、感謝の言葉を改まって言いました?

ツカレタさん：うっ……いや、メンバーがみなオフィスにいた頃は、「そうそう、あの件、マジでありがとう! 」って直接言えたんですけど、リモートだと、直接のリアクション以外はなんだか恥ずかしいというか……。

あーやさん：ですよね! リモートが増えたことで雑談の機会が減って、感謝を伝えるハードルが上がってしまっている。これも開発者体験が下がってしまう要因の一つです。なので、このサーベイには、「チームやメンバーに感謝していること」「チームで取り組みたい開発者体験の伸びしろ」などを自由記述できる欄があるんです。

ツカレタさん：ふむふむ、なるほど。ここに書くんですね。

あーやさん：意外かもしれませんが、「直接は言えないけどここなら書ける」という方も多いんですよ。たとえば、「自分はいろいろ口出しすぎて、おせっかいだと思われてるんじゃないか」と心配していたエンジニアさんが、サーベイの結果を見て驚いたそうです。「いつも気にかけてくれて感謝しかない」「あのアドバイスでめちゃ助かりました」という言葉がずらっと並んでいたんです。

ツカレタさん：それは……グッときますね。

あーやさん：そうやって感謝が可視化されると、チームに「お互いを気にかけ、支え合う文化」が生まれます。個人の作業が分断されがちな時代だからこそ、こういう「体温のあるデータ」が組織の健康を守るんです。
「書くこと」への未練を、「届けること」への喜びに変えていく
|

|

|

|

|

|

|

|


ツカレタさん：まずはメンバーへの「ありがとう」を伝えるところから始めてみます。あーやさんに相談してよかったです。今日はありがとうございました!
