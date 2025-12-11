あーやさん ：従来の開発組織には、「この機能のおかげで商談が取れました! 」とか「この実装、お客様がすごく喜んでました! 」といったフィードバックが、エンジニアまで届きにくい構造がありました。でも、たとえばファインディの社内には、営業やカスタマーサクセスが、エンジニアに対して積極的にリアクションをする文化があります。「お客様からお礼をもらったよ」とキャプチャで伝えたり、売上にどう繋がったかを共有したり。こういう声がエンジニアの耳に届けば、「自分がAIを使って素早くリリースしたおかげで価値を提供できたんだ」って実感できるのではないでしょうか。

