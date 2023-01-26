中堅・中小企業では、"高止まりつづけるPC運用管理の負荷"が積年の課題であった。

つまり情報システム部門が既存IT環境の運用業務に時間を取られているため、DXによる事業変革が出来ず、"それどころではない！"という状況に陥っているわけだ。

デル・テクノロジーズが発表した「中堅中小企業IT投資動向調査2022」によると、パンデミック以降もデジタル化の進捗は限定的で、情報システム担当者の業務不可の高止まりは継続的につづいているという結果も出ている。

具体的な業務内容を確認すると、既存IT環境の運用に65%もの時間を費やしており、その中でもPC運用管理が占める割合は21%にも上る結果が出ている。ほかにも「店舗や工場など数多くの拠点にPCを手配するのが負担」「PCトラブル時の対応に手間を要する」といった課題を抱える担当者は少なくない。

そうした企業は、DXはおろか事業変革に着手できない状況となっており、何らかの手を打たないと、ただひたすらPC運用管理に時間を吸い取られることになる。

そこで、高まり続けるPC運用管理の負荷から担当者を解放し、企業DXへのリソースシフトを実現するサービスが、デル・テクノロジーズが提供する「ゼロタッチPCサービス」だ

PC運用管理の負担を解消する「ゼロタッチPCサービス」

PC運用で発生する主な業務は『見積り・発注・納品確認・保守・故障対応・廃棄』といった業務といわれる。この一連の作業を全て情報システム部門の方が行っていると業務負荷が発生するのは当たり前のことである。

ただ、もし一連の作業をオンラインのポータルサイトで一括管理できたり、マスターによるキッティングが行われた状態でPCが提供されたり、トラブル・故障が発生した際でも代替機が即納される体制が整っていたりしたらどうだろうか。

デル・テクノロジーズが提供する「ゼロタッチサービス」は、PCライフサイクル全体の業務を外部でカバーすることが可能になるため、情報システム部門の担当者の負担も大きく軽減し、DXに向けた業務へと転換できるのではないだろうか。削減、もしくは解消が期待できるPC管理には次のようなことがあげられる。

運用管理のマニュアル対応ゼロ

PCの初期セットアップゼロ

故障したときの障害対応ゼロ

デル・テクノロジーズが掲げる"3つのゼロ"を実現したソリューションが「ゼロタッチPCサービス」である。

最短翌日から利用できるゼロタッチPC対象即納モデル

ゼロタッチPCサービスは、「運用管理のマニュアル対応」「PCの初期セットアップ」「故障したときの障害対応ゼロ」を実現したサービス以外にも、対象モデルを即納で提供しており、最短で翌日から利用できるクライアントＰＣ（ノートブック・デスクトップ）を用意している。

「Windows 10」または「Windows 11」がプリインストールされ、第12世代 インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載したデバイスを選択可能だ。

Latitude 3520 CPU:Core i5、メモリ:8GB／16GB、ディスク:256GB SSD

Latitude 5330 CPU:Core i5、メモリ:8GB／16GB、ディスク:256GB SSD

Latitude 7330 CPU:Core i5、メモリ:8GB／ディスク:256GB or 512GB SSD

OptiPlex 3000 CPU:Core i5、メモリ:8GB、ディスク:256GB SSD

ゼロタッチPC対象即納の4つのモデルは中堅中小企業の売れ筋PCをセレクトしており、どの製品も通常業務で快適に利用できる性能を備えているスペックだ。

このように、PC運用で発生していた見積り・発注・納品確認・保守・故障対応・廃棄といった業務をデル・テクノロジーズが大きくサポートしてくれるのが「ゼロタッチサービス」である。

情報システム担当者だけでなく、ユーザーの負荷軽減とコストの最適化を実現する「ゼロタッチPC」は、デル・テクノロジーズが掲げる“顧客のビジネスを止めないサービス”を体現したトータルソリューションといえる。

限られたITリソースをビジネスの拡大に不可欠な“攻めのDX”に注ぎ込みたい中堅・中小企業にとって、導入を検討する価値は大いにあるはずだ。













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