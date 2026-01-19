読者のみなさんは「SWOT分析」と聞くと、古臭いフレームワークだと感じるかもしれません。考えてみれば、筆者も30年くらい使っています。しかしこの古典的な手法は、近年のビジネスにおいても自社の現状を客観的かつ網羅的に評価し、具体的な戦略オプションを導き出すための強力な方法となると思います。

筆者は今でもその価値を感じており、SWOT分析、そして同じように古典フレームワークである3C分析を戦略立案で活用しています。

本稿では、SWOT分析を効果的に作成し、さらに一歩進んだクロスSWOT分析によって具体的な戦略を策定する方法を解説します。うまく活用すれば、SWOT分析は経営層や各部門のリーダー、現場など、組織全体が共通の視点を持つための共通言語になります。

SWOTの基本要素と例

SWOT分析は、自社の内部要因（強み：Strength・弱み：Weakness）と外部要因（機会：Opportunity・脅威：Threat）の4つの要素で構成されます。これは皆さんもよくご存じだと思います。

内部要因は自社がコントロールできる社内の要因であり、競合他社に対する優位性（強み）または改善が必要な点（弱み）を特定します。製品・技術、ビジネス、人材などの軸があると、強みと弱みは作りやすいと思います。

特定のためには、しっかりと競合分析をすることが極めて大事です。そして、競合と比較しながら、強みと弱みの観点から、程度の違いと種類の違いを洗い出します。程度の差は、機能、精度、スピードなどの差で、抜きつ抜かれつする可能性がある違いです。種類の差は、競合には全くないことであり、ここが真の差別化になります。

とある架空のSaaSベンダーを例に、強みと弱みを表現してみたいと思います。軸は、製品・技術とビジネスにしています。

外部要因は、自社ではコントロールできない市場環境や社会の変化によるプラス要因（機会）とマイナス要因（脅威）です。外部環境を分析する際は、PEST分析（政治：Politics・経済：Economy・社会：Society・技術：Technology）の視点を取り入れることで、網羅的かつ体系的に機会と脅威を特定できます。

同じように、架空のSaaSベンダーを例に機会と脅威を洗い出しています。ここでは、PESTを軸にしています。

多くの方はここで終わっていると思います。しかし、ここからが本番です。

分析から戦略へ！クロスSWOT戦略の策定

SWOT分析の真価は、4つの要素を掛け合わせるクロスSWOT分析にあります。

これにより、具体的な戦略のイニシアティブ（実行計画）を導き出すことができます。筆者はクロスSWOT分析を生成AIで作成します。組み合わせは、生成AIが得意な分野です。以下は、Geminiで生成した例です。すごいぞGemini！

1. SO戦略：強み × 機会（攻めの戦略）

自社の強みを生かして機会を最大化する戦略です。

•戦略例：AI特化SaaSへの進化

組み合わせ：深い機能性（S） × 生成AI（O）

具体策：特定のニッチな業務に特化した深い機能（S）に生成AIを組み込み、その分野における「AIの専門SaaS」としての地位を確立する。競合他社より早く、業務特化型のAI機能を実現する。

2. WO戦略：弱み × 機会（弱点克服戦略）

機会を生かして、または機会を生かすために、弱みを克服する戦略です。

•戦略例：認知度の低さを逆手に取る

組み合わせ：ブランド認知度が低い（W） × リモートワーク需要（O）

具体策：ブランド認知度の低さ（W）を克服するため、リモートワークの課題解決に特化した、高価値の無料トライアルや限定ウェビナーを集中的に実施し、リード獲得コストを下げる。

3. ST戦略：強み × 脅威（回避戦略）

強みを活用して、外部の脅威の影響を乗り切る戦略です。

•戦略例：規制対応を優位性に変える

組み合わせ：深い機能性（S） × プライバシー規制強化（T）

具体策：深い機能性（S）の一部として、いち早く新しいプライバシー規制に対応したレポート機能やデータマスク機能を提供し、「法規制対応に強いSaaS」として他社との優位性を築く。

4. WT戦略：弱み × 脅威（防御戦略）

弱みが脅威によって深刻化するのを防ぐための戦略です。

•戦略例：セキュリティホールを塞ぐ

組み合わせ：技術的負債（W） × サイバーセキュリティの高度化（T）

具体策：技術的負債（W）がセキュリティホールにつながるリスクを最小限に抑えるため、セキュリティ監査とペネトレーションテスト（侵入テスト）を最優先で実施し、脆弱性対策に集中的に投資する。

SWOTは戦略立案のコンパス

SaaSベンダーにとって、SWOT分析は単なる自己評価シートではありません。SWOT分析によって洗い出された戦略のイニシアティブは、バランススコアカード（BSC）における戦略マップのイニシアティブや、3C分析で導き出されるKSF（Key Success Factor：重要成功要因）の作成基盤となります。これについては、また続編をいつか書いてみたいと思います。

自社の強みをどこに生かし、弱みを、いつ、どう克服するかを客観的な外部環境（PEST）と組み合わせて判断できるSWOT分析を、ぜひ現代の経営戦略におけるコンパスとしてご活用ください。