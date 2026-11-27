富士通は11月27日、TOTOおよび横浜市立盲特別支援学校の生徒との共創を通じ、空間知覚装置「FUREROUTE（フレルート）」を開発したと発表した。トイレのレイアウトに加え、人の位置や移動、個室の利用状況などを触覚と視覚で伝えるプロトタイプである。

視覚障がい者が設備の配置を確認する方法として触知図があるが、個室の利用状況や空間内にいる人の有無など、時間とともに変化する情報を把握することは難しい。FUREROUTEは、こうした動的な情報を利用者が確認できるようにすることを目的としている。

ミリ波レーダーで人の位置や移動を把握

FUREROUTEには、富士通の「ミリ波レーダー見守りシステム」のサービス機能を活用したセンシング技術を採用した。カメラを使用せず、人の大まかな動きを捉え、トイレ内にいる人の位置や個室の利用状況を解析。その情報を、目で見たり手で触れたりして確認できるマップとして表現する。

空間内には複数のミリ波レーダーを配置する。それぞれで取得した人物の位置や移動に関する情報を統合し、センサー単位ではなく空間全体で人の移動を捉える仕組みとした。

利用者の見え方に合わせて表示内容を調整できるタッチパネルも組み合わせ、触覚と視覚の両方から情報を確認できる。富士通はシステム開発に加え、筐体からユーザー体験までを社内の視覚障がい者とともに設計したという。

開発に先立ち、富士通とTOTOは2026年3月、横浜市立盲特別支援学校の生徒とともに、安心して利用できるトイレ体験を考える共創ワークショップを実施した。FUREROUTEは、そこで明らかになった課題やアイデアを基に具体化したものだ。

12月3日から代官山 蔦屋書店で一般公開

FUREROUTEは、国際障害者デーに合わせ、2026年12月3日～13日に代官山 蔦屋書店で一般公開する。展示を通じて来場者から得た意見を検証し、触覚と視覚による空間案内の技術や体験の発展につなげる。

富士通は今後、自社拠点のFujitsu Technology ParkにもFUREROUTEを実装する予定だ。実際の空間で継続的に利用し、有用性や新たな活用方法を検証するとしている。