中間選挙の結果が懸念材料に

「米国の中間選挙を受け、いろいろな懸念が言われており、一つひとつ真摯に受け止めておく必要がある。それでも短期的な上げ下げに一喜一憂することなく、将来のビジョンを見据えて、しっかり前を向いていきたい」

こう語るのは、ソフトバンクグループ（SBG）CFO（最高財務責任者）の後藤芳光氏。

SBGが2026年4―9月期の連結決算（国際会計基準）を発表。最終損益が7680億円となった。前年同期は2兆9240億円の黒字で、浮き沈みの激しい決算になっている。

米国におけるAI（人工知能）データセンタープロジェクト向け発電関連設備に係る調達計画の変更等で5972億円の損失を計上した他、デリバティブ関連損失4333億円を計上したことが、赤字の主な要因だ。

「AIにオールイン（総賭け）する」――。

SBG会長兼社長の孫正義氏は何度も繰り返してきた。

昨年1月、孫氏はトランプ米大統領に、合計5千億ドル（約78兆円）を投じ、データセンターなどを整備するAIインフラ計画『スターゲート』を表明。米オープンAIには、今年10月に3000億ドルの追加出資を完了。累計投資額は6460億ドル（約10兆円）となった。

ただ、米中間選挙は、トランプ大統領の共和党が大敗。トランプ大統領はAI規制に慎重な立場だが、民主党が多数派となったことで規制が進み、AIバブル崩壊も現実味を増す。また、米エヌビディアのジェンスン・ファンCEO（最高経営責任者）が辞任したことで、今後のAI開発競争が減速する懸念も出ている。

実際、選挙の大勢判明を受けた11月4日以降、AI関連銘柄は軒並み下落。6月に時価総額約49兆円となったSBGは13日時点で約20兆円となった。

「米中間選挙を受けたデータセンター建設に関する規制動向の不透明感に加え、データセンタービジネスに対する金融市場での警戒感の高まりはネガティブな材料」（アナリスト）

AI開発に逆風が吹き始めた中、孫氏は環境変化をいかに乗り切っていくのか。市場がその手腕を注視している。

日本企業のAI活用の現状は？ 【 答える人 】日本アイ・ビー・エム 竹田千恵・理事