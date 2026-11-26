NTT東日本、北海道斜里町、知床財団、NTT ME、NTT e-Drone Technologyは11月26日、環境省の「令和8年度市街地等におけるクマ対策に関わる技術導入実証事業」に採択されたと発表した。知床国立公園をフィールドに、データ分析によるヒグマの出没リスクの可視化と、ドローンを活用した警戒・巡回業務の効率化に向けた検証を行う。

斜里町では、地域住民や観光客の安全を確保しながら、知床の生態系を構成するヒグマとの「共生」に向けた対策を進めている。一方、観光客などによるヒグマへの不適切な接近や、人慣れした個体の出没などにより、現地職員の警戒・巡回業務の負担が増えているという。対応者不足による観光エリアの封鎖時間の長期化も課題となっている。

今回の実証は、斜里町とNTT東日本が連携協定などを通じて培ってきた関係を基に実施する。現場の経験・知見にデータ分析やドローン巡回などのデジタル技術を組み合わせ、危険事案の発生リスク低減や、警戒・巡回業務の効率化、人的負担の軽減を目指す。

本実証の全体像

約1週間先までの出没リスクを可視化

実証では、過去のヒグマの出没実績、気象条件、地形特性などのデータを分析し、約1週間先までの出没リスクの可視化を目指す。出没リスクが高いエリアを事前に把握し、重点的な警戒や巡回につなげられるかを検証するとともに、実用化に向けた有効性と課題を整理する。

出没リスクの可視化イメージ

出没リスクが高いエリアを中心とした巡回には、ドローン「Skydio X10」を使用する。ドローンによる巡回が、現場の安全確保や人的負担の軽減、巡回業務の効率化につながるかを検証する。

ドローンでの巡回映像イメージ

併せて、自然環境や電波状況などによる適用範囲を確認し、有人巡回と組み合わせた運用方法を検討する。野鳥保護をはじめとする周辺環境への配慮や、安全な飛行条件についても確認するという。

ドローン飛行の様子

2027年2月下旬から予測・ドローン巡回を実証

2026年11月から2027年2月中旬までは、データ分析と出没リスク可視化モデルの構築を進める。2027年2月下旬から3月にかけて、出没リスクの予測やドローンの飛行実証、効果検証を行い、成果を取りまとめる予定だ。ヒグマの出没状況や気象条件などにより、実施内容や時期が変更される場合がある。

実証では、NTT東日本が全体の企画・統括、技術導入支援、実証結果の取りまとめ、今後の展開に向けた検討を担う。斜里町は実証フィールドとヒグマの出没データを提供し、関係機関との調整に当たる。

知床財団は現地の知見を提供し、実証時の安全確保など運営に協力する。NTT MEはヒグマ出没データの分析や活用方法の提案などを担当する。NTT e-Drone Technologyは、ドローンの運航計画策定と運航、発見・監視技術の検証を担う予定だ。

5者は実証で得られた知見や課題を基に、データ分析やドローンなどを活用したクマ対策の安全性・効率性の向上を目指す。また、地域ごとの自然環境や運用体制を踏まえた活用方法を検討し、同様の課題を抱える他地域への展開可能性も検討するとしている。