アリババは11月26日、日本市場向けに特化したビジネスパーソン向けAI搭載スマートレコーダー兼パーソナルアシスタント「QwenNote A1」を11月25日に提供開始したことを発表した。

従来製品である「TALIX & DingTalk A1」のハードウェアを強化したほか、録音機能と生成AIを連携させ日常業務の効率化を支援するという。販売価格は2万6800円（税込）、Amazon Japanおよび楽天市場で販売中。

購入者全員を対象に、初年度は毎月900分まで文字起こしサービスを無料で利用可能なキャンペーンも開始する。

QwenNote A1

MCPを介してCursorやClineなどのAIツールと連携

QwenNote A1はMCP（Model Context Protocol）を通じて、録音音声から生成した文字起こしや要約を、QwenWorkやCursor、Clineなど、多様なAIエージェントツールに連携できる。

AIツールとの連携により、音声のリアルタイム文字起こしや翻訳に加え、実用的なプロジェクトロードマップの作成、会議内容の詳細分析など、複雑な業務フローを効率化できるという。

なお、すべてのデータは、日本の個人情報保護法に準拠し、日本国内のサーバで処理・保管される。

79言語の同時通訳に対応

QwenNote A1は120言語の音声認識、79言語での同時通訳、70言語でのスムーズな双方向翻訳に対応する。6基の内蔵マイクアレイにより、最大8メートル離れた場所の声も明瞭に収音可能な、会議室での使用に適した設計とのことだ。また、最大45時間の連続録音に対応し、2時間でフル充電が可能。

音声認識には同社の音声認識モデル「FunASR」をベースに独自開発した自動音声認識（ASR）エンジンを採用。100万時間以上の日本語音声データを学習に用いており、専門用語や敬語を含むビジネスシーン、周囲に雑音がある環境でも高精度な文字起こしが可能とのことだ。