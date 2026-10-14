SB Intuitionsは10月13日、国産生成AI「Sarashina」を利用できる「Sarashinaサービス」の無償ベータ版を提供開始した。6つのAIモデルにアクセスできるAPI機能と、Web上で対話や日英翻訳を試せるチャット機能を一般公開する。

開発者やITエンジニアに加え、生成AIを試したい個人も利用できる。Googleアカウントによるソーシャルログインに対応し、事前の申し込みは不要。サービスサイトから無料で利用できるが、一定時間あたりのリクエスト数を制限するレート制限が設けられている。無償ベータ版の提供終了時期は未定。

文章生成から検索・安全性判定・翻訳まで、6モデルをAPIで提供

APIで利用できるモデルは「Sarashina3 mini」「Sarashina3 nano」「Sarashina3 embedding」「Sarashina3 rerank」「Sarashina3 guard」「Sarashina3 translate」の6種類。各モデルの主な用途は以下のとおり。

Sarashina3 mini ：文章生成、AIとの対話

：文章生成、AIとの対話 Sarashina3 nano ：単純なタスクの大量・高速処理

：単純なタスクの大量・高速処理 Sarashina3 embedding ：文章やFAQなどを検索するRAG（検索拡張生成）への利用

：文章やFAQなどを検索するRAG（検索拡張生成）への利用 Sarashina3 rerank ：検索結果の並べ替えによる検索精度の向上

：検索結果の並べ替えによる検索精度の向上 Sarashina3 guard ：入力テキストの安全性判定

：入力テキストの安全性判定 Sarashina3 translate ：日本語・英語間の翻訳

APIを通じて自社のシステムやサービスにAIモデルを組み込み、想定する用途への適合性を検証できる。チャット機能では、AIとの対話によるWeb検索や文章作成のほか、日本語から英語、英語から日本語への翻訳を体験できる。

SB Intuitionsは、企業のAI利用が実証実験からシステムやサービスへの組み込みへ広がり、文章生成に加えて安全性判定や文書検索、翻訳などへのニーズが多様化しているとしており、用途に応じて複数モデルを組み合わせられるAPI環境と実際の応答を確認できるチャット環境により、AIサービスの企画・検証・開発を支援するという。

無償ベータ版の利用状況やフィードバックは、今後の製品開発と機能拡充の参考にされる。AIモデルやサービスの品質向上・改善を目的にユーザーの利用データを活用する場合があるとしており、詳細はサービスページ内の利用規約とプライバシーポリシーで案内している。