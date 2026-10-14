SB Intuitionsは10月13日、国産生成AI「Sarashina」を利用できる「Sarashinaサービス」の無償ベータ版を提供開始した。6つのAIモデルにアクセスできるAPI機能と、Web上で対話や日英翻訳を試せるチャット機能を一般公開する。
開発者やITエンジニアに加え、生成AIを試したい個人も利用できる。Googleアカウントによるソーシャルログインに対応し、事前の申し込みは不要。サービスサイトから無料で利用できるが、一定時間あたりのリクエスト数を制限するレート制限が設けられている。無償ベータ版の提供終了時期は未定。
文章生成から検索・安全性判定・翻訳まで、6モデルをAPIで提供
APIで利用できるモデルは「Sarashina3 mini」「Sarashina3 nano」「Sarashina3 embedding」「Sarashina3 rerank」「Sarashina3 guard」「Sarashina3 translate」の6種類。各モデルの主な用途は以下のとおり。
- Sarashina3 mini：文章生成、AIとの対話
- Sarashina3 nano：単純なタスクの大量・高速処理
- Sarashina3 embedding：文章やFAQなどを検索するRAG（検索拡張生成）への利用
- Sarashina3 rerank：検索結果の並べ替えによる検索精度の向上
- Sarashina3 guard：入力テキストの安全性判定
- Sarashina3 translate：日本語・英語間の翻訳
APIを通じて自社のシステムやサービスにAIモデルを組み込み、想定する用途への適合性を検証できる。チャット機能では、AIとの対話によるWeb検索や文章作成のほか、日本語から英語、英語から日本語への翻訳を体験できる。
SB Intuitionsは、企業のAI利用が実証実験からシステムやサービスへの組み込みへ広がり、文章生成に加えて安全性判定や文書検索、翻訳などへのニーズが多様化しているとしており、用途に応じて複数モデルを組み合わせられるAPI環境と実際の応答を確認できるチャット環境により、AIサービスの企画・検証・開発を支援するという。
無償ベータ版の利用状況やフィードバックは、今後の製品開発と機能拡充の参考にされる。AIモデルやサービスの品質向上・改善を目的にユーザーの利用データを活用する場合があるとしており、詳細はサービスページ内の利用規約とプライバシーポリシーで案内している。