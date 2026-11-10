ユアサポは11月10日、特許明細書の作成を支援するAIエージェント「ユアサポAI」に、図面を起点として明細書を作成する機能を追加したと発表した。

手書きのスケッチや発明提案書に含まれる図、CADデータをAIが読み取り、実施形態や請求項の下書きを作成する。符号付きの特許図面の作成にも対応し、図面と明細書を一体で作成、修正できる。

図面を読み取り、実施形態や請求項の下書きを作成

ユアサポAIは、Microsoft Word上で動作する特許明細書作成支援AIエージェントだ。発明提案書や発明者とのやり取り、先行技術、図面などを基に、請求項や明細書、図面の下書き作成から品質チェック、外国出願向けの翻訳までを支援する。組織ごとの記述ルールや文体に合わせた作成にも対応している。

今回の機能拡充では、手書きのスケッチや写真、CADの図をAIが読み取り、図に描かれた内容に沿って実施形態と請求項の下書きを作成できるようになった。

部品の上下や左右の位置関係に加え、角度、径、高さといった寸法記号も読み取る。請求項に記載する数値範囲が図中のどの部分を指すのかについても、図面に沿って説明する。

既存の図をそのまま利用し、明細書のみを作成することも可能だ。手書きや写真の図については、白黒の線図に清書し、出願用の図面として利用できる。

発明提案書や3D CADデータを特許図面に活用

PDFやWord、PowerPointで作成した発明提案書から図を取り出し、特許図面として登録する機能も備える。

請求項の案ごとに複数の図が配置された提案書では、各図が説明する請求項や、従来技術の図、評価結果のグラフなどをAIが判別する。判別した内容に応じて、明細書の該当箇所で図を使い分ける。取り消し線や赤字によって修正された内容については、最新の案として反映するという。

CADの3Dデータにも対応する。STEPなどのデータを読み込み、視点を選択したり、断面を切り出したりして、ハッチングを加えた線図を作成できる。同じ部品を異なる角度から描いた場合も、図同士に食い違いが生じないようにするという。

符号の変更を図面と明細書へ一括反映

特許図面に必要となる符号の処理も自動化する。図中の部品について名称と符号を提案し、引出線まで自動で付与。符号が付いていないCADの断面図についても、請求項で使用する部品名に合わせて符号を割り当てることができる。

特徴の1つが、図面と明細書の連動である。符号を変更すると、関連する全ての図面と明細書本文に変更内容が反映される。また、請求項を構成する要素が図面に描かれているかを確認できるため、記載漏れや図面との不整合を出願前に確認できるとしている。

生成した図面は指示した部分だけを修正可能

生成後の図面を修正する機能も用意した。修正したい部分を塗って指示することで、その部分だけを変更できる。余分な線の削除や形状の調整などは、文章による指示でも行える。

符号と引出線は図とは別の要素として扱う。このため、番号の変更や削除、付け直しをクリック操作で実行できる。修正前の図に戻すことも可能だ。

「図3の符号14を16に変え、ほかの図と明細書も直して」といった指示をチャットで入力し、関連箇所をまとめて修正することにも対応する。

PowerPointやIllustratorでの編集にも対応

作成した図面はPowerPointやIllustratorに書き出せる。Illustrator向けにはSVG形式を利用する。符号、引出線、図形をそれぞれ独立した部品として書き出せるため、ユーザーは普段利用しているソフトウェア上で編集を続けられる。

反対に、発明者がPowerPointで作成した図を「ユアサポAI」に取り込み、特許図面として仕上げることもできる。

ユアサポによると、企業の知的財産部門では汎用の生成AIによって文章作成の効率化が進んでいる一方、図面作成は外注や手作業の工程として残っているという。同社は今回の機能拡充によって、図面を読み取って明細書を作成し、図面と明細書を一体で仕上げる環境を提供する狙いだ。