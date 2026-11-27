「FileVault」（ファイルボールト）は、macOSに標準搭載されているデータ保護機能のこと。暗号化した起動ディスクの復号に必要な鍵を保護し、ユーザーのパスワードなしにはデータが読み出せなくなります。Macの盗難・紛失対策の要といえる機能です。

FileVaultは企業のMac導入のさまざまな場面で用いられる

FileVaultは、導入、管理、社内説明のすべてのシーンで用いられます。

導入フェーズ

FileVaultは、キッティング時に実施する基本設定の1つといえます。設定漏れを防ぐため、エンドユーザーに有効化の作業を任せるのではなく、デバイスの配布時にMDMポリシーで強制的に有効化しておくのがセオリーです。

管理フェーズ

MDMで有効化したら、設定時に発行された「復旧キー」（リカバリーキー）を自動回収（エスクロー）して組織側で保管しておきましょう。エスクローしてあれば、パスワード忘れや退職の際も対応できます。復旧キーでパスワードを再設定した場合は新しい復旧キーが発行されるため、新たにエスクローする必要が生じます。

社内説明フェーズ

後述するように、FileVaultは特別なPINの入力ではなく、ログインパスワードの認証でデータが読み出せるようになります。そのため、ログインパスワードを強固なものに設定する重要性が高まります。それをエンドユーザーに理解させることが肝心です。

起動ディスク全体を暗号化し、「電源オフ」の状態を守る

FileVaultは、暗号化したMacの起動ディスクの復号に必要な鍵を保護するmacOS標準の機能です。有効にすると、電源投入後のログイン画面でユーザーがパスワードで認証を完了するまで、ディスクの中身は復号されません。もしMacを紛失したり盗難されても、パスワードを知らなければデータを取り出すことは不可能です。Appleシリコン搭載モデル（もしくはT2チップ搭載モデル）では、ストレージ自体が常時暗号化されるため、FileVaultを有効化してもパフォーマンスへの影響はほとんどありません。

パスワードを忘れた際は「復旧キー」が復旧の鍵に

注意したいのが、ログインパスワードを忘れると、たとえ本人でもデータにアクセスできなくなること。その際の復旧手段となるのが復旧キーで、FileVaultによる暗号化を実施した際に生成されます。ただし、復旧キーまで紛失してしまうと、たとえAppleでも復号は不可能になり、データが取り戻せなくなることは覚えておく必要があります。

企業ではMDMとセットで運用、復旧キーを自動回収しておく

企業や学校では、FileVaultの設定をユーザー任せにせず、MDM（モバイルデバイス管理）とセットで運用するのが前提になります。復旧キーをMDMサーバへ自動回収（エスクロー）する設定にし、復旧キーを組織で預かっておけば、パスワード忘れや退職の際もIT部門の担当者がロックを解除できます。

画面ロックなしの離席を防ぐなど、ユーザーの意識づけが必要

Windowsの同等機能「BitLocker」は、Pro以上のエディションでしか使えないのに対し、FileVaultはmacOSに標準搭載されており、対象者を限定することなく誰でも追加費用ゼロで使えます。

FileVaultは、普段のログイン画面がストレージの読み出し解除を兼ねます。つまり、ログインパスワードの強度がデータの防御力に反映されるので、強いログインパスワードを設定することが重要となります。

FileVaultがデータを保護するのは、電源がオフの状態からログインまでに限られます。ログインしたあとはデータが読み書き自由になるため、もし離席時に操作されればデータの漏洩や損失は防げません。離席時の画面ロックを徹底させるなど、エンドユーザーに意識づけをする必要があります。

macOS標準のGatekeeperやXProtectでマルウェア対策も可能に

FileVaultを有効にしていても、もしマルウェアに感染すればデータ漏洩につながってしまいます。ですが、macOSには「Gatekeeper」（ゲートキーパー）と「XProtect」（エックスプロテクト）の2つのセキュリティ機能が標準で搭載されており、マルウェアをブロックする仕組みが整っています。

Gatekeeperは、App Store以外からダウンロードしたアプリについて、おもにソフトウェアの署名や公証、改ざんの有無などを確認し、マルウェアなど不正だと判断したソフトウェアの実行を防ぐ機能。XProtectは、実行しようとしたアプリの内容をチェックし、既知のマルウェアに該当する場合は実行をブロックする機能。両者の組み合わせで、Macを多層的に保護する仕組みが整っているわけです。