サトーは11月11日、八潮市教育委員会、八潮市立大原小学校と連携し、RFIDを活用して学校業務を効率化する実証を行ったと発表した。GIGA端末の管理と宿題などの提出物チェックを対象に、実際の学校環境で運用方法と効果を検証。端末592台の確認作業を、従来の教員2人・20～30時間から、1人・約20分に短縮した。

RFIDでGIGA端末592台を一括確認

八潮市立大原小学校には525人の児童が在籍し、21学級で592台のGIGA端末を管理している。従来はExcel台帳と、管理番号を記載したラベルで端末を個体管理していた。年に1回、学年ごとに端末を回収し、教員2人が管理番号を1台ずつ確認していたため、全学級の作業には20～30時間を要していた。台数が合わない場合、放課後に全教員で端末を探すこともあったという。

実証では各端末にRFIDラベルを貼り、端末と保管庫を用いてラベルの貼付位置や読み取り精度を検証した上で、サトーのシステムによる端末確認を行った。

その結果、592台の確認を1人・約20分で完了。1クラス当たり25台の確認時間も約50分から10秒に短縮し、確認漏れは0件だったという。

システムでは、端末の所在や貸出状況、返却期限を超過していないかを確認できる。また、台数確認結果の履歴表示やデータ出力にも対応し、日常の端末管理にも利用できる仕組みとした。

提出物をRFIDクリップで一括読み取り

同校では、各教科のノートやドリル、音読カード、連絡帳などの提出確認を、ほぼ全学級で実施している。毎朝の確認には1クラス当たり約6～7分かかり、授業準備や児童とのコミュニケーションに充てる時間が短くなるという課題があった。

そこでサトーは、児童一人一人のIDとひも付けたRFIDクリップを使い、集めた提出物を一括で読み取る仕組みを考案。教員が提出物をRFIDリーダーで読み取ると、児童ごとの提出状況をタブレット上で確認できるという。

実証では、児童と教員が実際の教室でこの仕組みを使用し、RFIDクリップの運用から提出物の読み取り、未提出者の確認まで、一連の手順を検証した。

サトーは今回得た知見を基に、他社の技術やサービスとも連携しながら、学校運営の課題に対応するソリューションを考案し、提供につなげるとしている。