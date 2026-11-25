フォーティエンスコンサルティングは11月25日、食品・飲料・日用品・化粧品などの消費財メーカーを対象に、「FDE型PLM導入支援サービス」の提供を開始したと発表した。同サービスでは、AIを活用して開発したテンプレートを基にプロトタイプを作成し、現場で操作・改善しながらPLM導入の要件を具体化する。

AIでプロトタイプを修正しながら要件を具体化

消費財メーカーでは、商品情報が部門ごとのシステムやExcelに分散し、情報の転記や照合、変更内容の確認に時間を要する場合がある。配合・処方や容器・包材、デザイン・表示など、並行して開発する情報の整合性を確認する作業も必要となる。

こうした課題への対応策としてPLMシステムの導入が進んでいるが、各部門の要望を具体的な要件に落とし込むことは容易ではない。机上の検討だけで要件を決めると、システム構築後に現場の想定とのずれが判明し、手戻りが発生したり、導入後の運用が定着しなかったりする原因になるという。

新サービスでは、フォーティエンスがAIを活用して独自に開発した「消費財向けPLMテンプレート」に、顧客のデータや業務条件を反映し、実際に動作するプロトタイプを作成する。消費財業界に精通したコンサルタントが顧客の現場に入り、担当者とともにプロトタイプを操作しながら要件を確認するという。

消費財向けPLM プロトタイプのサービスメニュー画面

現場から寄せられた要望は、AIを用いた開発によって、画面や管理項目、承認の流れなどに随時反映される。修正したプロトタイプを操作しながら検討を重ねることで、机上の検討では把握しにくい要件や運用上の課題、関係者間の認識のずれを早期に確認できるとしている。

テンプレートを基に自社固有の要件を整理

消費財向けPLMテンプレートには、フォーティエンスの業界における支援知見を基に、商品や原料、容器などに関わる標準的な業務プロセスとデータ構造を組み込んでいる。

顧客はテンプレートを基に作成したプロトタイプと自社業務の差分を確認し、どの要素を取り入れるか、どの部分を自社向けに作り込むかを判断できる。これにより、プロトタイプ上で想定した業務と実際の現場業務との違いを、システム構築前に確認できる。

支援範囲には、要件定義に加え、製品・ベンダーの選定、システム構築、既存システムとの連携、データ移行、稼働後の定着までが含まれる。要件定義で固めた内容を製品・ベンダーの選定基準や設計に反映し、顧客に合わせた構築方式を提案する。

構築ベンダーの決定後も、フォーティエンスが顧客とベンダーの間に入り、業務要件と実装内容にずれがないかを確認しながら稼働まで支援する。なお、費用と導入期間は個別見積もりとなる。