富士通は2026年11月25日、OpenAIのサイバー防御パートナープログラム「Daybreak Defense Network」に参画し、第一弾として脆弱性診断サービスの提供を開始した。同プログラムは、パートナー企業が自社の知見とOpenAIの技術を組み合わせ、セキュリティ担当者が日常的に使う製品やサービスへAIによる防御機能を組み込むためのものである。

背景には、攻撃の高度化に加え、診断や対応の業務量が増える一方で専門人材の確保が難しいという課題がある。AIが大量の脆弱性候補を挙げても、限られた人員では対処しきれない。そこで同サービスは、実際に悪用できるかを検証した上で報告する点を軸に据えた。

診断では、富士通が独自に開発したAI診断システムが、稼働中のシステムへの疑似攻撃による動的診断と、ソースコードを調べる静的診断を連動させる。動的診断で見つけた攻撃可能な箇所を手掛かりにコードを解析するなど、片方だけでは判断しにくい脆弱性を洗い出す。診断は主にAIが担い、結果は同社の専門家が確認して追加診断を指示する。

報告書には、脆弱性の原因や該当箇所に加え、悪用を再現する実証コード（PoC）と修正方法の提案を盛り込む。顧客が修正した後は再診断を行い、悪用の可能性が残っていないかまで確認する。

同社が自社システムで事前に検証したところ、従来の診断では検出が難しかった脆弱性を新たに発見し、実環境で悪用できることを確認した。修正後の再診断で対策が有効だった点も確かめたという。同社は2026年に約30社へレッドチームテストを実施し、全組織で侵入に成功した実績も持つ。

今後は国内外の企業へ提供するとともに、同技術を脆弱性診断以外のセキュリティ領域にも広げる方針だ。