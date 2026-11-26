北海道に本社を置くITソリューション企業のHBAは、関西拠点となる「関西ソリューションセンター」を大阪市淀川区の新大阪第一生命ビルディングに移転し、10月1日に新オフィスでの業務を始めた。

手狭になった拠点を拡張、2つのテーマでオフィスを設計

移転前の関西ソリューションセンターでは執務スペースの慢性的な不足が続き、社員同士のコミュニケーションの機会をどうつくるかも課題となっていた。HBAは、関西の体制を今後拡大するには現状の執務スペースが成長の妨げになると判断。移転プロジェクトを2026年2月に本格的に始動した。

新オフィスのテーマは「コミュニケーションを活性化させ、柔軟な働き方を推奨するオフィス」と「HBA関西から情報発信していくオフィス」の2つ。品川コラボレーションオフィス、創成イノベイティブオフィス、2025年に全面改修を終えた札幌の本社、山梨ソリューションセンターで積み重ねてきた移転・改修の知見も生かしている。イトーキとともに進めたHBA北海道本社の改修では、社内イベントが年間39回以上開かれるようになり、職場環境に満足している社員の割合は74.1%に達したという。

新オフィスづくりにはイトーキが伴走した。移転プロジェクトを開始したのち、週1回のペースでイトーキと定例会議を開き、HBAの社員からもデザインや仕様の案を出しながら詳細を詰めた。関係各社が参加するキックオフミーティングも開き、全体のスケジュールや役割分担を確認した。

中央のABWエリアを左右の執務エリアが挟む

フロアは、中央のABWエリアを両側から執務エリアが挟む構成とし、自然に人が集まって交流が生まれることを狙った。なおABW（Activity Based Working）とは、集中作業や打ち合わせ、Web会議などの業務内容に合わせ、社員が働く場所を自ら選ぶ働き方を指す。

ABWエリアには「関西から情報発信を」との考えから大型スクリーンやプロジェクターなどのAV機器を導入し、プレゼンテーションや情報発信に使えるようにした。天井と床には、結び目や接点を意味する「NODE」をキーワードに、人や情報が交わる様子を表すクロスのデザインを取り入れている。

大型スクリーンやプロジェクターなどのAV機器を導入

エリア中央のカウンターには青色を採用した。「水の都・大阪」にちなみ、人が集まる水辺をイメージしたもので、左右の高台から人が自然に集まり、会話が生まれることを期待している。

青いカウンターの奥に上げ床の執務エリアが続く

両サイドの執務エリアは床を一段上げて立体感を出し、一方を集中作業に適した環境、もう一方をコミュニケーションを重視した環境（コミュニケーションエリア）とした。

ファミレスブースや一人用の席、奥にはWeb会議用の個室ブースやフォーカス席などを配置している。高台に上る階段をはじめ、フロアの随所に大阪の活気をイメージしたオレンジを取り入れた。

窓際にはボックス席型のファミレスブースを配置

随所に赤系のカラーが取りいれられている

壁一面の大阪の地図は「進化するアート」に

コミュニケーションエリアには、壁一面に大阪の中心部を描いた地図アートを設置。関係のある企業をはじめ社員がおいしい店を見つけたら地図に印を付けていき、皆でつくり上げる「進化するアート」にしたい考えだ。

このエリアでは決まった座席を定めないフリーアドレスを導入する。ボックス席型のファミレスブースで気軽に打ち合わせができるほか、ハイテーブルや昇降式テーブルも用意した。社員はその日の気分に合わせて働く場所を選べる。