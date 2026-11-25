創立100周年の東レ

東レは今年、創業100周年を迎えた。創立は1926年（大正15年）4月16日で、旧三井物産がレーヨン事業を興そうと、『東洋レーヨン』を設立したのがはじまり。

現在では、繊維の他に、機能化成品、航空機材の炭素繊維、環境・エンジニアリングなど最先端テクノロジーを扱う企業として存在感を発揮しているが、社長の大矢光雄さん（1956年＝昭和31年生まれ）は、会社経営の基本を次のように話される。

「わたしは繊維営業の出身ですが、織物に例えると、織物はタテ糸とヨコ糸で構成されます。タテ糸1本1本の品質がバラつくと、糸が切れてしまう。ここは変わってはいけないんです」

物事には、変わってはいけないものと、変えるべきものがある。

タテ糸は、「変えてはいけないもの」で、東レの経営の基本軸。ヨコ糸は、「ファッションだとか、時代時代に迎合ではなく、適合する経営のこと」と大矢さんは語る。

このタテ糸とヨコ糸の組み合わせで、「時代に適合する経営を歴代の経営者はやってきた。それが連綿としてつながっているということを、100年を振り返ってそう思います」と大矢さんは感想を述べる。

大矢さんは、会社経営の基本は「人」であり、人を育て、その発想力を活かす経営を目指したいとする。

そもそも、東レの設立は経営を取り巻く環境が厳しい時であった。創立の翌年には昭和金融恐慌が起き、3年後には『ウォール街の暴落』、つまり世界恐慌が起きている。

そうした中でも生き抜くのが「人」である。東レの100年の歴史もそうやって受け継がれてきた。「人を大事にする経営であり続けたい」という東レの経営である。

【 高市政権の成長戦略への期待と不安 】大和総研副理事長・熊谷亮丸