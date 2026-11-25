ＵＴグループは11月13日、2027年3月期第2四半期の決算を発表した。半導体領域では旺盛な人材需要が続いており、第2四半期の月平均求人数は前年同期の約2.6倍となる822件に達した。上期（2026年4～9月）は、半導体領域の好調や採用効率の向上などにより増収増益となった。期初予想を上回る進捗となったことを踏まえ、通期業績予想を上方修正した。

2027年3月期第2四半期の決算サマリー

上期は増収増益、半導体領域が増収をけん引

2027年3月期上期の連結業績は、売上高が前年同期比2.4％増の853億円、売上総利益が同0.7％増の160億円、営業利益が同17.5％増の58億円となった。

8月には、日系ブラジル人の人材派遣事業を手掛けるトゥエンティファーストを連結子会社化したことにより、売上高で6億円、売上総利益で1億円、営業利益で3,000万円の寄与があった。

領域別の売上高を見ると、自動車業界派遣・紹介は前年同期比3.6％減の252億円、半導体業界派遣・紹介は同9.1％増の204億円、エリア人材派遣・紹介は同3.5％増の321億円、富士通・日立系JVは同2.3％増の75億円となった。

自動車領域では既存の技術職社員数の減少に伴い減収となった一方、人材需要が続く半導体領域やエリア人材領域が自動車領域の減収を補った。

領域別の売上高

売上総利益については、従業員向けの株式報酬費用約11億円を原価に計上したことなどにより、売上総利益率が前年同期の19.1％から18.8％に低下した。ただし、株式報酬費用とM&Aの影響を除いた売上総利益率は20.1％となり、前年同期を上回った。

営業利益は、単価交渉などによる売上総利益率の改善が8.4億円、採用効率の向上などによる募集費の減少が7.3億円の増益要因となり、株式報酬費用の計上による影響を吸収した。その結果、営業利益は前年同期比17.5％増となり、営業利益率も前年同期の5.9％から6.8％に上昇した。

半導体の人材需要が続く、技術職社員数は7000人超に

同社では2027年3月期の事業戦略として、「人材派遣」「人材紹介」「貯まるワーク」の3つを軸に取り組みを進めている。

2027年3月期の事業戦略と3つの戦略アクション

人材派遣事業では、働く人の価値向上と、より条件の良い職場への異動促進に取り組んでいる。

上期末の技術職社員数は前年同期末比2.6％増の34,147人となった。M&Aによる増員分を除いた技術職社員数は33,402人で、同0.4％増となった。採用効率の向上や離職率の低下などを背景に、第1四半期に社員数の減少傾向が底を打ち、第2四半期も増加が続いた。

特に半導体領域では、旺盛な人材需要が続いている。第2四半期の月平均求人数は前年同期の約2.6倍となる822件に達し、上期末の技術職社員数は前年同期末比463人増の7,074人となった。採用に加え、グループ内異動を活用することで、採用効率を高めながら増員を進めている。技術職社員数の増加や1人当たり売上高の上昇が、同領域の増収につながった。

人材紹介とグループ内異動を強化、キャリア形成を支援

人材紹介事業では、働く人が自身のキャリアやライフスタイルに合った仕事を選べるよう、提携先の拡大や紹介体制の整備を進めている。第2四半期末時点での獲得求人数は2万件を超えた。

また、上期のアライアンスによる紹介人数は前年同期の約10倍となる660人、顧客企業への転籍を支援する「Next ＵＴ」および期間従業員の紹介人数は前年同期比18％増の493人となった。

人材紹介事業における紹介成約数の推移と上期実績

同社では、従業員の就業を支援するサービス「貯まるワーク」の強化も進めている。

グループ内異動の促進に向け、従業員が雇用を維持したまま自分に合った職場を検索・応募できる仕組みや、キャリアアドバイザーによる相談体制などを整備している。グループ内異動の実績は、前期通期の605人に対し、今期は上期だけで879人となった。

グループ内異動による従業員のメリットと異動実績

2026年7月には「貯まるワーク」の公式アプリを公開した。今後は社内アプリとの統合やAIを活用した仕事相談、アプリ内での異動手続きなど、利便性の向上を図る。

働いた時間に応じてポイントを付与し、株式を交付するポイントプログラムでは、6月に8,589人だった株式付与対象者が、12月には11,002人に増加する予定だ。

通期業績予想を上方修正、営業利益110億円を見込む

同社は上期の業績を踏まえ、2027年3月期の通期連結業績予想を上方修正した。

売上高は期初予想の1,700億円から1,720億円、売上総利益は320億円から326億円、営業利益は100億円から110億円、経常利益は100億円から111億円、親会社株主に帰属する当期純利益は61億円から71億円に引き上げた。

売上高の上方修正は、M&Aの寄与や半導体領域の好調な推移によるものだ。営業利益については、増収に伴う売上総利益の増加に加え、募集費などの販売費及び一般管理費が期初予想を下回る見込みであることを踏まえた。下期についても、半導体領域を中心に採用を加速させる方針だ。

通期連結業績予想の修正内容

また、業績予想の上方修正に伴い、年間配当予想を1株当たり10.23円から11.87円に引き上げた。 配当性向100％とし、1株当たり10円を下限とするを下限とする配当方針は維持する。